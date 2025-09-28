Descuentos y consumo online: lo que se espera del Black Friday y Cyber Monday 2025 en Argentina

Denisse Helman
cyber mondayjpg

Cada fin de año, el comercio electrónico se convierte en el protagonista de las compras de los argentinos. Las fechas especiales de descuentos ya son parte del calendario de consumo y atraen tanto a quienes buscan tecnología de última generación como a quienes aprovechan para renovar el guardarropa, equipar la casa o incluso contratar servicios de turismo.

Fechas confirmadas para las jornadas

El Black Friday 2025 se celebrará el 29 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de una extensión bajo el formato de Cyber Week. Estas jornadas reúnen a cientos de marcas y comercios con fuertes promociones, convirtiéndose en los momentos de mayor consumo online en el país.

Productos con mayores descuentos

Durante estas campañas, las categorías más buscadas son aquellas que combinan innovación, utilidad cotidiana y precios atractivos.

Tecnología y celulares

Los smartphones vuelven a liderar las búsquedas, con descuentos que oscilan entre 20% y 40%. Entre los modelos más destacados:

  • Samsung: Galaxy S24, A55 y Z Flip
  • Apple: iPhone 14, iPhone 15 y iPad Air
  • Motorola: Edge 40 y Moto G84
  • Xiaomi: Redmi Note 13 y Mi 13 Pro

También habrá rebajas en notebooks (Lenovo, HP, Dell), smartwatches, auriculares inalámbricos y tablets.

Moda y calzado

El rubro moda se posiciona como uno de los más fuertes, con rebajas de hasta 60%. Algunas de las marcas que participan:

  • Adidas y Nike: zapatillas y ropa deportiva
  • Puma y Fila: calzado urbano
  • Levi’s y Wrangler: jeans, camperas y básicos de temporada
  • Marcas nacionales: liquidación de stock con precios competitivos

Electrodomésticos y hogar

Las promociones abarcan desde grandes electrodomésticos hasta artículos pequeños para el día a día:

  • Heladeras, lavarropas y cocinas de marcas como Whirlpool, LG y Samsung
  • Cafeteras, licuadoras y aspiradoras robot de Philips, Oster y Atma
  • Muebles con descuentos en sillones, mesas y escritorios, ideales para home office

Tendencias de consumo para este año

Los hábitos de compra muestran un cambio hacia productos de mayor tecnología y practicidad. En 2025 se espera un fuerte interés por:

  • Smart TVs de gran tamaño con resolución 4K y 8K
  • Consolas de videojuegos: PlayStation 5 y Xbox Series X
  • Auriculares Bluetooth y dispositivos para hogares inteligentes
  • Bicicletas eléctricas, cintas de correr y accesorios fitness
  • Belleza y cuidado personal: secadores, planchas de pelo y perfumes importados
  • Purificadores de aire y robots aspiradores para el hogar

Consejos para aprovechar las promociones

Para que las compras sean realmente convenientes, es clave seguir algunas recomendaciones:

  • Comparar precios con anticipación para evitar falsas ofertas
  • Revisar políticas de envío y devolución antes de concretar la compra
  • Armar una lista de prioridades y establecer un presupuesto para no gastar de más
  • Aprovechar promociones bancarias como cuotas sin interés o reintegros
  • Comprar en sitios confiables y verificar las garantías de los productos tecnológicos
  • Usar métodos de pago seguros para proteger los datos personales
