Descuentos imperdibles: el Banco Provincia festeja su aniversario con promociones especiales

Ignacio Hernández
cuenta dni beneficios descuentos nuevo

El Banco Provincia (BAPRO) celebra su 203º aniversario en septiembre con una serie de descuentos exclusivos para los usuarios de la cuenta digital Cuenta DNI.

¿Qué descuento especial ofrecerá el Banco Provincia en su aniversario?

Durante el fin de semana del cumpleaños, se ofrecerá un 30% de descuento en el rubro gastronomía; un beneficio que se aplicará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con un tope de $8.000 por persona, válido para un consumo de hasta $26.700.

Descuentos en septiembre para usuarios de Cuenta DNI

Los usuarios de la cuenta digital también contarán con otros beneficios a lo largo del mes. Estos incluyen descuentos en comercios de cercanía, carnicerías, ferias, mercados bonaerenses, y más. A continuación, se detallan las promociones disponibles:

  • Gastronomía (Especial Cumpleaños): 30% de descuento los días 6 y 7, con un tope de $8.000.
  • Carnicerías y pescaderías: 35% de descuento los días 6 y 20, con tope de $6.000.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con límite de $4.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, también con un tope de $6.000 por semana.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un límite de $12.000 al mes.
  • Compras sin interés: 3 cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas.

Acciones del Banco Provincia para fomentar el consumo local

Con estas iniciativas, el Banco Provincia busca no solo destacar su historia, sino también promover el consumo en comercios locales, beneficiando tanto a los usuarios como a los comerciantes del territorio bonaerense. Los clientes de la entidad están invitados a aprovechar estas ofertas durante todo el mes de septiembre.

