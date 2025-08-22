Descuentos imperdibles: Cuenta DNI lanza promociones de hasta 40% para este viernes

En un momento donde cada peso es valioso, Cuenta DNI se posiciona como un aliado clave para el bolsillo bonaerense. Este viernes 22 de agosto, la billetera digital del Banco Provincia lanza una nueva serie de descuentos en supermercados, ferias y garrafas, buscando aliviar la carga económica de los residentes locales.

Descuentos destacados de Cuenta DNI este viernes

Supermercados y comercios minoristas: Ahorros de hasta 20%

Uno de los beneficios más notables de hoy es la posibilidad de ahorrar un 20% en supermercados ChangoMás, que ofrecen estos descuentos los días jueves, viernes y sábados. Igualmente se aplica una rebaja del 20% en comercios minoristas adheridos, como almacenes, verdulerías y carnicerías.

El proceso es sencillo: se realiza el pago mediante la billetera digital Cuenta DNI, evitando el uso de tarjetas físicas, y el reintegro se refleja en los días subsiguientes. Estas promociones son especialmente populares en zonas del conurbano y del interior bonaerense.

Beneficios para ferias y garrafa social

El mayor descuento del día se encuentra en ferias, mercados populares y entidades educativas, con un 40% de reducción. Esta misma cifra se aplica a la compra de garrafas sociales, un apoyo significativo en esta época del año.

Facilidades de pago: Cuotas sin interés

Aparte de los descuentos especiales, la billetera digital del Banco Provincia ofrece 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos para aquellos que utilicen tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

¿Qué descuentos están disponibles en carnicerías para agosto 2025?

El sábado 23 de agosto de 2025, los usuarios podrán disfrutar de un 35% de descuento en compras en carnicerías, granjas y pescaderías utilizando Cuenta DNI. Es importante tener en cuenta que el ahorro máximo es de $6.000 por persona cada día, lo que permite un ahorro potencial de hasta $17.000 al mes.

Este beneficio aplica únicamente para transacciones realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando el pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No incluye pagos con tarjetas de crédito o débito, ni transferencias bancarias.

Requisitos para acceder a los descuentos de Cuenta DNI

Para que los beneficios sean válidos, es necesario realizar los pagos exclusivamente con la aplicación Cuenta DNI y con dinero en cuenta. Los pagos realizados mediante QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales no califican. Además, para recibir el reintegro, el consumo debe llevarse a cabo dentro de los días y sectores indicados, con el reintegro visible en la cuenta en pocos días.