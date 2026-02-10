Descuentos en nafta y gasoil: ¿Cómo ahorrar hasta $40.000 en combustible durante febrero de 2026?

El inicio de febrero de 2026 llega con un alivio necesario para el bolsillo de los conductores argentinos. En un contexto de ajustes en los precios de los combustibles, las principales petroleras del país —YPF, Shell, Axion y Puma— han renovado sus alianzas estratégicas con bancos y billeteras virtuales. A través de reintegros que alcanzan el 30% y beneficios acumulables, los usuarios pueden obtener un ahorro total de hasta $40.000 mensuales, dependiendo de la entidad financiera y el método de pago elegido.

Los mejores descuentos por banco y día de la semana

La clave para maximizar el ahorro este mes es organizar las cargas según el cronograma de promociones. Los bancos más importantes han fijado días específicos con topes de reintegro que, en muchos casos, se renuevan semanalmente.

Banco / Billetera Día Descuento Tope de Reintegro Banco Nación (MODO BNA+) Viernes 30% $15.000 por mes Banco Macro (MODO) Miércoles 20% a 30% Hasta $25.000 (Selecta) Banco Galicia (MODO) Lunes 10% a 15% Hasta $15.000 (Éminent) Banco Ciudad (MODO/Buepp) Domingos 10% a 15% Hasta $15.000 (Plan Sueldo) Banco ICBC (MODO) Martes 15% $15.000 (Cuenta Sueldo) Banco Comafi (MODO) Varios 20% Hasta $40.000 mensual (Black)

Para los clientes del Banco Comafi, el beneficio destaca por su magnitud: los usuarios del segmento Único Black pueden acumular hasta $40.000 de ahorro en el mes, distribuyendo sus cargas los fines de semana o lunes según la bandera de la estación.

Promociones exclusivas por bandera: YPF, Shell y Axion

Además de los bancos, las aplicaciones propias de las petroleras ofrecen rebajas directas que suelen ser acumulables con los beneficios bancarios.

YPF (App YPF)

La petrolera estatal mantiene su clásico descuento del 10% los lunes en nafta y gasoil Infinia con un tope de $5.000 semanal. Un dato clave para este mes es el beneficio por carga nocturna: quienes carguen entre las 00:00 y las 06:00 horas pueden obtener un 6% de descuento adicional sin tope de reintegro, ideal para quienes trabajan de noche o viajan de madrugada.

Shell (Shell Box)

A través de su app, la firma ofrece un 10% de descuento los jueves en combustibles V-Power. Además, los socios de Tarjeta 365 tienen beneficios de lunes a viernes (10% en V-Power y 5% en Súper) con topes que se renuevan semanalmente.

Axion Energy (App ON)

La plataforma de fidelización ON permite acceder a un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Axion también ha innovado con el autodespacho: en estaciones seleccionadas, los usuarios que carguen su propio combustible obtienen una rebaja directa en el precio por litro, buscando agilizar el servicio en horas pico.

El “truco” para alcanzar el máximo ahorro

Para sacarle el mayor provecho a las promociones de febrero, los especialistas recomiendan la triangulación de beneficios. Por ejemplo, un cliente de Banco Nación que cargue combustible un viernes debería realizar una carga de $50.000 para capturar de una sola vez el tope de reintegro de $15.000 (correspondiente al 30% de descuento).

Si el grupo familiar cuenta con más de una tarjeta o billetera virtual (por ejemplo, una cuenta en MODO BNA+ y otra en Mercado Pago), es posible dividir las cargas para no superar los topes individuales y así extender el beneficio a lo largo de todo el mes.

Consejos útiles para el usuario