Descuentos en combustibles durante septiembre: cómo aprovechar las promociones en naftas y gasoil

Con la última actualización en los precios de los combustibles, los automovilistas vuelven a reorganizar sus gastos para poder sostener el uso cotidiano del vehículo. En un escenario donde los surtidores muestran valores cada vez más altos, los programas de beneficios y promociones bancarias se convirtieron en una herramienta clave para aliviar el bolsillo. Septiembre trae una variedad de descuentos que, combinados, permiten alcanzar ahorros significativos.

Beneficios en YPF

Los socios de YPF Serviclub cuentan con distintas alternativas de ahorro:

10% los lunes en Infinia , pagando desde la app, con un tope mensual de $15.000.

, pagando desde la app, con un tope mensual de $15.000. 6% adicional en cargas nocturnas , entre las 0 y las 6.

, entre las 0 y las 6. Convenios con Santander, Macro y Banco Nación que ofrecen descuentos de entre 15% y 30%, dependiendo del segmento de cliente.

Promociones en Shell

La cadena de estaciones Shell dispone de beneficios a través de su aplicación Shell Box:

10% los miércoles en V-Power , con topes semanales.

, con topes semanales. Acuerdos con Banco Nación, Galicia, Comafi y la tarjeta 365, que permiten acumular beneficios y alcanzar reintegros de hasta $32.000 en septiembre.

Descuentos en Axion

En Axion Energy, las promociones se concentran en la app ON:

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium , con topes que dependen del nivel de usuario.

, con topes que dependen del nivel de usuario. Descuentos adicionales con Galicia, BBVA, Comafi y Nación .

. Los clientes premium pueden ahorrar más de $40.000 durante septiembre combinando beneficios.

Beneficios en Puma Energy

La petrolera Puma Energy ofrece descuentos a través de su aplicación Puma Pris:

10% los miércoles en todas las variedades de combustible , válido hasta 50 litros.

, válido hasta 50 litros. Cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $18.000 .

. Descuentos adicionales para clientes especiales de Galicia y Comafi.

Promociones bancarias generales

Más allá de las grandes petroleras, los bancos también lanzaron beneficios directos para septiembre:

Banco Credicoop : los viernes, 15% de descuento en cualquier estación de servicio, con tope de $4.500 por semana. Para clientes con cuenta sueldo, el beneficio sube a 20% con tope de $6.000. En total, puede significar hasta $24.000 de ahorro en el mes .

: los viernes, 15% de descuento en cualquier estación de servicio, con tope de $4.500 por semana. Para clientes con cuenta sueldo, el beneficio sube a 20% con tope de $6.000. En total, puede significar hasta . Banco Patagonia : los jueves, 20% de descuento para clientes Plus con cuenta sueldo y 25% para el segmento Singular, con reintegros de hasta $15.000 mensuales .

: los jueves, 20% de descuento para clientes Plus con cuenta sueldo y 25% para el segmento Singular, con reintegros de hasta . Banco Columbia : el viernes 19 y el viernes 26 de septiembre, 20% de reintegro con tarjeta de crédito, con un tope de $6.000 por fecha .

: el viernes 19 y el viernes 26 de septiembre, 20% de reintegro con tarjeta de crédito, con un tope de . Naranja X: sábados y domingos, 10% de reintegro en estaciones Gulf, con un tope de $3.000 por compra.

La importancia de planificar las cargas

Con precios en aumento y beneficios segmentados, la clave en septiembre será elegir bien el día, la hora y el medio de pago para maximizar los descuentos. Una correcta planificación puede marcar diferencias de miles de pesos en el gasto mensual de combustible.