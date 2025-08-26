banner ad

Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025

Ignacio Hernández
Ypf descuentos iz

La nafta y el gasoil aumentaron cerca de 1,6 % al inicio de agosto, pero las petroleras y billeteras bancarias lanzaron promociones que permiten alivianar ese impacto. Acá te contamos lo más relevante para que aproveches al máximo.

Descuentos vigentes en agosto

YPF aumenta 3,5% las naftas y lanza esquema de precios diferenciados desde esta medianoche

1. YPF – Micropricing y beneficios diarios

  • Utilizando la app YPF y pagando con Dinero en Cuenta, obtenés hasta 10 % en Infinia los lunes (tope semanal $3.000 → $12.000 mensuales).
  • Cargas entre 00 h y 06 h tienen un 3 % de descuento, que se transforma en 6 % si pagás con la app.
  • Promociones semanales con bancos mediante MODO o tarjetas vinculadas:
    • Martes: Banco Hipotecario Búho One → 15 % (tope $8.000/mes).
    • Miércoles: Banco Macro Visa Select → 30 % (tope $25.000), Visa Platinum → 20 % (tope $15.000).
    • Jueves: Santander Visa Black y Platinum → 20 % (tope $15.000).
    • Viernes: Credicoop Cabal Plan Sueldo → 20 % (tope $6.000), Cabal común → 15 % (tope $4.500).
    • Sábado: Banco Comafi (Visa Signature, Platinum, Mastercard Black/Platinum) → 20 % (tope semanal $8.000); otras tarjetas → 15 % (tope semanal $5.000).
    • Domingo: Banco Ciudad (Visa, Mastercard, sueldos y jubilados) → 15 % (tope semanal $10.000); crédito → 10 % (tope $10.000).
  • Además: todos los días, con tarjeta de crédito o BNA+ en YPF → hasta 15 % de descuento (tope mensual $15.000).

2. Banco Nación

  • En estaciones Shell, usando tarjeta Visa o Mastercard con BNA+, recuperás 25 % (tope $20.000/mes).
  • En YPF, hasta 15 % de descuento con tarjeta o BNA+ (tope $15.000/mes).
  • En Axion, 10 % diario (tope $15.000/cliente).
  • Otra promo de Nación en Shell: reintegro de hasta $20.000 por mes con QR MODO, todos los días.

3. Shell – Lubricantes

  • Descuento del 15 % en lubricantes en estaciones Shell adheridas, con tope hasta 31/08/2025.

4. Axion

  • Promoción de 10 % de descuento los lunes y viernes en estaciones Axion para usuarios ON, válida durante todo agosto.

5. Billetera virtual Buepp (Banco Ciudad)

  • Reintegro del 10 % todos los domingos, en YPF, Shell y Axion, usando QR de Buepp y tarjeta del Banco Ciudad.
    • Si cobrás sueldo o jubilación ahí, sumás un 5 % extra.
    • Tope mensual total: $15.000 (10 % base + 5 %).

6. Automóvil Club Argentino (ACA)

  • Socios acceden a 5 % de descuento en combustibles líquidos, todos los días, solo presentando carnet en estaciones adheridas.

¿Cuánto podés ahorrar realmente?

Senadores bonaerenses impulsan ley para permitir autodespacho de combustibles en estaciones
  • Con el descuento nocturno más app (6 %): llenar un tanque de 50 L (a $1.267/L) costaría ~$57.648 en vez de $63.350, ahorrando $5.702 por carga. Si cargás 5 veces al mes, podés ahorrar $28.508.
  • Sumando el promedio del 30 % en promociones bancarias o billeteras, el ahorro puede llegar a ser notable, dependiendo de combinación y topes.

Tabla resumen

Medio de pago / AppDescuento principalDías / condicionesTope mensual / semanal
YPF App10 % en InfiniaLunes$3.000 por semana / $12.000 mes
YPF App + carga madrugada6 % total00 h a 06 hSin tope diario
Banco Macro (MODO)30 % / 20 %Miércoles$25.000 / $15.000 por mes
Banco Hipotecario15 %Martes (Búho One)$8.000 por mes
Santander20 %Jueves$15.000 por mes
Credicoop20 % / 15 %Viernes (según tarjeta)$6.000 / $4.500 por mes
Banco Comafi20 % / 15 %Sábado (según tarjeta)$8.000 / $5.000 por semana
Banco Ciudad15 % / 10 %Domingo (Método MODO y/o crédito)$10.000 por semana
Banco Nación (Shell)25 %Todos los días (BNA+)$20.000 por mes
Banco Nación (YPF)15 %Todos los días (BNA+)$15.000 por mes
Axion10 %Todos los días (Banco Nación)$15.000 por cliente
Buepp (Banco Ciudad)10 % + 5 % extraDomingos (QR Buepp)$15.000 por mes
Shell (lubricantes)15 %Hasta 31/08/2025No especificado
ACA5 %Todos los días (presentando carnet)No especificado

