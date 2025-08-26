Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025

La nafta y el gasoil aumentaron cerca de 1,6 % al inicio de agosto, pero las petroleras y billeteras bancarias lanzaron promociones que permiten alivianar ese impacto. Acá te contamos lo más relevante para que aproveches al máximo.
Descuentos vigentes en agosto
1. YPF – Micropricing y beneficios diarios
- Utilizando la app YPF y pagando con Dinero en Cuenta, obtenés hasta 10 % en Infinia los lunes (tope semanal $3.000 → $12.000 mensuales).
- Cargas entre 00 h y 06 h tienen un 3 % de descuento, que se transforma en 6 % si pagás con la app.
- Promociones semanales con bancos mediante MODO o tarjetas vinculadas:
- Martes: Banco Hipotecario Búho One → 15 % (tope $8.000/mes).
- Miércoles: Banco Macro Visa Select → 30 % (tope $25.000), Visa Platinum → 20 % (tope $15.000).
- Jueves: Santander Visa Black y Platinum → 20 % (tope $15.000).
- Viernes: Credicoop Cabal Plan Sueldo → 20 % (tope $6.000), Cabal común → 15 % (tope $4.500).
- Sábado: Banco Comafi (Visa Signature, Platinum, Mastercard Black/Platinum) → 20 % (tope semanal $8.000); otras tarjetas → 15 % (tope semanal $5.000).
- Domingo: Banco Ciudad (Visa, Mastercard, sueldos y jubilados) → 15 % (tope semanal $10.000); crédito → 10 % (tope $10.000).
- Además: todos los días, con tarjeta de crédito o BNA+ en YPF → hasta 15 % de descuento (tope mensual $15.000).
2. Banco Nación
- En estaciones Shell, usando tarjeta Visa o Mastercard con BNA+, recuperás 25 % (tope $20.000/mes).
- En YPF, hasta 15 % de descuento con tarjeta o BNA+ (tope $15.000/mes).
- En Axion, 10 % diario (tope $15.000/cliente).
- Otra promo de Nación en Shell: reintegro de hasta $20.000 por mes con QR MODO, todos los días.
3. Shell – Lubricantes
- Descuento del 15 % en lubricantes en estaciones Shell adheridas, con tope hasta 31/08/2025.
4. Axion
- Promoción de 10 % de descuento los lunes y viernes en estaciones Axion para usuarios ON, válida durante todo agosto.
5. Billetera virtual Buepp (Banco Ciudad)
- Reintegro del 10 % todos los domingos, en YPF, Shell y Axion, usando QR de Buepp y tarjeta del Banco Ciudad.
- Si cobrás sueldo o jubilación ahí, sumás un 5 % extra.
- Tope mensual total: $15.000 (10 % base + 5 %).
6. Automóvil Club Argentino (ACA)
- Socios acceden a 5 % de descuento en combustibles líquidos, todos los días, solo presentando carnet en estaciones adheridas.
¿Cuánto podés ahorrar realmente?
- Con el descuento nocturno más app (6 %): llenar un tanque de 50 L (a $1.267/L) costaría ~$57.648 en vez de $63.350, ahorrando $5.702 por carga. Si cargás 5 veces al mes, podés ahorrar $28.508.
- Sumando el promedio del 30 % en promociones bancarias o billeteras, el ahorro puede llegar a ser notable, dependiendo de combinación y topes.
Tabla resumen
|Medio de pago / App
|Descuento principal
|Días / condiciones
|Tope mensual / semanal
|YPF App
|10 % en Infinia
|Lunes
|$3.000 por semana / $12.000 mes
|YPF App + carga madrugada
|6 % total
|00 h a 06 h
|Sin tope diario
|Banco Macro (MODO)
|30 % / 20 %
|Miércoles
|$25.000 / $15.000 por mes
|Banco Hipotecario
|15 %
|Martes (Búho One)
|$8.000 por mes
|Santander
|20 %
|Jueves
|$15.000 por mes
|Credicoop
|20 % / 15 %
|Viernes (según tarjeta)
|$6.000 / $4.500 por mes
|Banco Comafi
|20 % / 15 %
|Sábado (según tarjeta)
|$8.000 / $5.000 por semana
|Banco Ciudad
|15 % / 10 %
|Domingo (Método MODO y/o crédito)
|$10.000 por semana
|Banco Nación (Shell)
|25 %
|Todos los días (BNA+)
|$20.000 por mes
|Banco Nación (YPF)
|15 %
|Todos los días (BNA+)
|$15.000 por mes
|Axion
|10 %
|Todos los días (Banco Nación)
|$15.000 por cliente
|Buepp (Banco Ciudad)
|10 % + 5 % extra
|Domingos (QR Buepp)
|$15.000 por mes
|Shell (lubricantes)
|15 %
|Hasta 31/08/2025
|No especificado
|ACA
|5 %
|Todos los días (presentando carnet)
|No especificado
