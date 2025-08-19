banner ad

Descuentos con Cuenta DNI en Supermercados: Todos los beneficios del mes

Ignacio Hernández
Este lunes, usuarios de Cuenta DNI disfrutan de 20% de reintegro en compras en Día%

Para agosto de 2025, los descuentos de Cuenta DNI en supermercados se enfocan en días específicos de la semana, con porcentajes que varían según el establecimiento. Estos descuentos aplican pagando con el QR de la app o Clave DNI en locales adheridos. Acá te detallamos los más relevantes para supermercados y afines, basados en la info oficial del Banco Provincia al 19 de agosto.

Descuentos con Cuenta DNI en Supermercados en agosto 2025

Cuenta dni promos
  • Supermercados y cadenas grandes:
    • Supermercados Día: Todos los lunes un 20% de descuento, con tope de $8.000 por día.
    • Carrefour: 10% de ahorro todos los miércoles. Ideal para compras grandes de productos envasados.
    • Changomás: 20% de ahorro de jueves a sábados. Perfecto para fin de semana, con foco en frescos y bebidas.
    • El Nene: 15% de ahorro los martes. En La Plata, este descuento llega al 20% con tope de $6.000 por compra.
    • Supermercado CLC, Actual, Chacabuco: 15% de ahorro martes y miércoles.
    • Toledo: 20% de ahorro los jueves.
    • La Amistad: 10% de ahorro los jueves.
    • Nini: 15% de ahorro los martes 26 (el 12 ya pasó).
    • 3 Arroyos Especial: 15% de ahorro todo el mes.
  • Comercios de barrio y ferias (para compras más locales):
    • 20% de ahorro todos los viernes en comercios de cercanía que vendan alimentos, con tope de $4.000 por semana. Incluye almacenes, verdulerías y panaderías adheridas.
    • 40% de ahorro todos los días en Ferias y Mercados Bonaerenses, genial para frutas, verduras y productos regionales.
  • Carnicerías, granjas y afines:
    • 35% de ahorro el sábado 23 en carnicerías, granjas y pollerías. Podés ahorrar hasta $6.000 en cortes de carne, que están carísimos este mes.
    • Si comprás garrafas para cocinar, hay 40% de ahorro diario, lo que indirectamente ayuda en el presupuesto alimentario.

Estos descuentos no tienen topes especificados en todos los casos, pero suelen rondar los $6.000 por acción, dependiendo del comercio. Verificá en la app los locales cercanos a tu ubicación, ya que no todos los supermercados del país participan (está más enfocado en Provincia de Buenos Aires).

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes y desde Provincia advierten por rutas en mal estado
Mirá también:

El Gobierno liberó la circulación de bitrenes y desde Provincia advierten por rutas en mal estado
María Eugenia Vidal busca empleo en Linkedin: “Como millones de argentinos, me toca reinventarme”
Mirá también:

María Eugenia Vidal busca empleo en Linkedin: “Como millones de argentinos, me toca reinventarme”
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Aumenta la tarifa de la VTV en Buenos Aires: ahora cuesta $79.640,87 desde julio 2025
Cuánto sale hacer la VTV en Provincia, CABA y otras jurisdicciones: Valores actualizados
Provincia
choque 29
Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano
General Belgrano
TORMENTA
Se viene el temporal: Conocé qué distritos quedarán bajo la furia de la ciclogénesis
Sociedad
Se puede circular con el turno de la VTV
Cuánto es la multa por no tener VTV en Provincia y CABA: precio actualizado 2025
Provincia
clima tormentas lp
Ciclogénesis en la Provincia de Buenos Aires: cuándo llega y qué zonas se verán afectadas
Provincia
Kicillof desembarca en la Quinta Sección: entrega patrulleros, inaugura casas y un tramo de la Autovía 11
Provincia
justicia
Revés judicial al Gobierno: declaran inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Nacionales

Más leídas