Descuentos con Cuenta DNI en Supermercados: Todos los beneficios del mes

Para agosto de 2025, los descuentos de Cuenta DNI en supermercados se enfocan en días específicos de la semana, con porcentajes que varían según el establecimiento. Estos descuentos aplican pagando con el QR de la app o Clave DNI en locales adheridos. Acá te detallamos los más relevantes para supermercados y afines, basados en la info oficial del Banco Provincia al 19 de agosto.

Descuentos con Cuenta DNI en Supermercados en agosto 2025

Supermercados y cadenas grandes: Supermercados Día: Todos los lunes un 20% de descuento, con tope de $8.000 por día. Carrefour: 10% de ahorro todos los miércoles. Ideal para compras grandes de productos envasados. Changomás: 20% de ahorro de jueves a sábados. Perfecto para fin de semana, con foco en frescos y bebidas. El Nene: 15% de ahorro los martes. En La Plata, este descuento llega al 20% con tope de $6.000 por compra. Supermercado CLC, Actual, Chacabuco: 15% de ahorro martes y miércoles. Toledo: 20% de ahorro los jueves. La Amistad: 10% de ahorro los jueves. Nini: 15% de ahorro los martes 26 (el 12 ya pasó). 3 Arroyos Especial: 15% de ahorro todo el mes.

Comercios de barrio y ferias (para compras más locales): 20% de ahorro todos los viernes en comercios de cercanía que vendan alimentos, con tope de $4.000 por semana. Incluye almacenes, verdulerías y panaderías adheridas. 40% de ahorro todos los días en Ferias y Mercados Bonaerenses, genial para frutas, verduras y productos regionales.

Carnicerías, granjas y afines: 35% de ahorro el sábado 23 en carnicerías, granjas y pollerías. Podés ahorrar hasta $6.000 en cortes de carne, que están carísimos este mes. Si comprás garrafas para cocinar, hay 40% de ahorro diario, lo que indirectamente ayuda en el presupuesto alimentario.



Estos descuentos no tienen topes especificados en todos los casos, pero suelen rondar los $6.000 por acción, dependiendo del comercio. Verificá en la app los locales cercanos a tu ubicación, ya que no todos los supermercados del país participan (está más enfocado en Provincia de Buenos Aires).