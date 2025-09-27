Deportick y River ID: Cómo conseguir tus entradas para River vs. Racing sin desesperar

Con River Plate enfrentando a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 este jueves en el Gigante de Arroyito, la fiebre por las entradas está en su punto máximo. Las plataformas Deportick y River ID son las claves para asegurar tu lugar, pero el proceso puede ser un laberinto si no estás preparado. Basado en la información oficial del club y los problemas más comunes reportados por los hinchas, aquí tienes una guía práctica con soluciones claras para navegar estas herramientas y maximizar tus chances de estar en la tribuna.

Entendiendo Deportick y River ID: Tus aliados para las entradas

Deportick : Es la plataforma oficial para comprar entradas a eventos deportivos como este partido de Copa Argentina. Es rápida y segura, pero requiere un código de River ID para validar la compra.

: Es la plataforma oficial para comprar entradas a eventos deportivos como este partido de Copa Argentina. Es rápida y segura, pero requiere un código de River ID para validar la compra. River ID: El sistema de cuenta única para socios y miembros de Somos River. Valida tu identidad con DNI, genera códigos de prioridad y centraliza tu información de membresía. Es obligatorio estar registrado y al día para acceder a la venta.

Paso a paso: Cómo usar River ID y Deportick sin problemas

1. Regístrate o valida tu cuenta en River ID

Accede : Ingresa a www.cariverplate.com.ar/riverid.

: Ingresa a www.cariverplate.com.ar/riverid. Regístrate : Usa un email válido y tu DNI argentino (o número extranjero con validación por SMS). Si ya tenías cuenta en ticketsriverplate.com, usa el mismo email pero crea una nueva contraseña.

: Usa un email válido y tu DNI argentino (o número extranjero con validación por SMS). Si ya tenías cuenta en ticketsriverplate.com, usa el mismo email pero crea una nueva contraseña. Dato clave : Ingresa el número de tramitación de tu DNI (11 dígitos, en la línea superior del formato nuevo). Un error común es usar el número de documento en lugar del de tramitación.

: Ingresa el de tu DNI (11 dígitos, en la línea superior del formato nuevo). Un error común es usar el número de documento en lugar del de tramitación. Solución para menores de 16 años : Los menores necesitan que un tutor legal se registre primero y los vincule como dependientes.

: Los menores necesitan que un tutor legal se registre primero y los vincule como dependientes. Problema frecuente: Si no recibes el email de validación, revisa la carpeta de spam o reintenta con otro navegador (Chrome o Firefox recomendados). Si tienes cuotas adeudadas, regularízalas en la sección “Mi cuenta” antes de continuar.

2. Genera tu código de prioridad en River ID

Una vez validada tu cuenta, inicia sesión en River ID y busca la opción “Generar código” para el partido River vs. Racing. Este código es único y te da acceso a la compra en Deportick.

Solución para colas largas : Las filas virtuales en River ID pueden llegar a 11.000 personas. Ingresa a las 14:00 hs en punto (hora de apertura anunciada) para minimizar la espera. Usa una conexión estable (Wi-Fi preferentemente) y evita VPNs.

: Las filas virtuales en River ID pueden llegar a 11.000 personas. Ingresa a las 14:00 hs en punto (hora de apertura anunciada) para minimizar la espera. Usa una conexión estable (Wi-Fi preferentemente) y evita VPNs. Tip: Abre River ID en una pestaña y Deportick en otra para sincronizar los tiempos.

3. Compra tus entradas en Deportick

Accede : Ve a www.deportick.com.ar y selecciona el evento River vs. Racing.

: Ve a www.deportick.com.ar y selecciona el evento River vs. Racing. Ingresa el código : Usa el código generado en River ID. Cada socio puede comprar hasta cuatro entradas .

: Usa el código generado en River ID. Cada socio puede comprar hasta . Solución para filas en Deportick : Las colas aquí son más rápidas (5-10 minutos). Si el sistema te expulsa, borra cookies, usa modo incógnito o cambia de dispositivo. Evita recargar la página repetidamente para no perder tu turno.

: Las colas aquí son más rápidas (5-10 minutos). Si el sistema te expulsa, borra cookies, usa modo incógnito o cambia de dispositivo. Evita recargar la página repetidamente para no perder tu turno. Método de pago: Ten una tarjeta de crédito/débito lista. Verifica que tenga fondos suficientes y no esté bloqueada para compras online.

4. Descarga y guarda tu entrada

Una vez confirmada la compra, recibirás las entradas digitales en tu email o en la app de Deportick. Descárgalas y guárdalas en tu celular como PDF o en tu billetera digital.

Solución para problemas de entrega: Si no llega el email, verifica en “Mis compras” en Deportick o contacta al soporte en [email protected].

Soluciones a los problemas más comunes

“No puedo validar mi DNI en River ID” : Asegúrate de usar el número de tramitación correcto (11 dígitos, línea superior del DNI nuevo). Si usas DNI antiguo, el número está en el frente. Para extranjeros, solicita el código SMS y verifica la señal de tu teléfono.

: Asegúrate de usar el número de tramitación correcto (11 dígitos, línea superior del DNI nuevo). Si usas DNI antiguo, el número está en el frente. Para extranjeros, solicita el código SMS y verifica la señal de tu teléfono. “Estoy en una cola eterna en River ID” : Intenta fuera de las horas pico. Si la espera supera los 30 minutos, cierra la sesión, limpia el caché y reintenta con otro navegador.

: Intenta fuera de las horas pico. Si la espera supera los 30 minutos, cierra la sesión, limpia el caché y reintenta con otro navegador. “Deportick no acepta mi código” : Verifica que el código no haya expirado (generalmente válido por 24 horas). Genera uno nuevo en River ID si es necesario.

: Verifica que el código no haya expirado (generalmente válido por 24 horas). Genera uno nuevo en River ID si es necesario. “Me dice que no estoy al día” : Ingresa a River ID, revisa “Mi cuenta” y paga cuotas pendientes con tarjeta o en puntos habilitados (como Pago Fácil). La actualización puede tardar unas horas.

: Ingresa a River ID, revisa “Mi cuenta” y paga cuotas pendientes con tarjeta o en puntos habilitados (como Pago Fácil). La actualización puede tardar unas horas. “El sistema colapsa”: Usa una conexión Wi-Fi estable, evita redes públicas y prueba con un dispositivo alternativo (PC o tablet en lugar de celular).

Consejos para maximizar tus chances

Prepárate con antelación : Regístrate en River ID y valida tu DNI días antes de la venta. Hoy, 27 de septiembre de 2025, es un buen momento para hacerlo antes del próximo anuncio de venta.

: Regístrate en River ID y valida tu DNI días antes de la venta. Hoy, 27 de septiembre de 2025, es un buen momento para hacerlo antes del próximo anuncio de venta. Sincroniza horarios : Ingresa a ambas plataformas a la hora exacta de apertura (14:00 hs para este partido). Ten River ID y Deportick abiertos en paralelo.

: Ingresa a ambas plataformas a la hora exacta de apertura (14:00 hs para este partido). Ten River ID y Deportick abiertos en paralelo. Usa dispositivos confiables : Un celular con buena batería y conexión 4G/Wi-Fi es ideal. Actualiza la app de Deportick para evitar errores.

: Un celular con buena batería y conexión 4G/Wi-Fi es ideal. Actualiza la app de Deportick para evitar errores. Sigue al club en X: Cuentas oficiales como @RiverPlate o @seguimientoCarp publican alertas sobre horarios y problemas técnicos. Activa notificaciones para no perderte actualizaciones.

Por un proceso más fluido

Aunque Deportick y River ID buscan agilizar el acceso, el club podría implementar aperturas escalonadas, servidores más robustos y guías visuales para el registro. Por ahora, la clave está en la preparación y la paciencia. Con esta guía, estás listo para sortear los obstáculos digitales y gritar por River en Rosario. ¡A por esas entradas, millonario!