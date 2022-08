Productor denunció a Pepe Cibrián por abuso sexual y contó cosas tremendas: “Degenerado y depravado”

Pepe Cibrián, el reconocido director, dramaturgo y actor fue acusado de haber abusado de un productor.

Durante el programa “A la Tarde”, que se emite por América TV, precisaron que el artista fue denunciado por Rafael Dufour.

Pepe Cibrián complicadísimo

“La noticia la recibimos la semana pasada, lo dimos como último momento y, varios productores teatrales, se comunicaron con nosotros para saber de qué se trataba con cierta preocupación. Habría una denuncia judicial que fue perpetuada tiempo atrás, un abuso sexual”, expresó la panelista Débora D’Amato.

Y agregó: “Se habría denunciado la semana pasada, y se habría ratificado en el día de ayer. Pepe está al tanto de esto que vamos a tratar. Él, por el momento, decide no emitir ningún tipo de comunicado con respeto a esta denuncia de abuso”.

La denuncia

Según el texto policial, el abuso sexual se dio a principios del 2001, época en la que Cibrián trabajaba en la producción de “Las mil y una noches” y Dufour iba a desempeñarse como vestuarista de la obra.

El productor rememoró: “Para mí es muy doloroso todo lo que está pasando. Mi madre tuvo un infarto a raíz de todo esto, por eso se habla tanto de porque la victima tarda tanto en denunciar”.

Y señaló: “Esto fue en marzo del 2001, fui convocado para ser vestuarista de ‘Las mil y una noches’. Fui creyendo que él (Pepe Cibrián) me convocaba por mi talento y todo lo contrario. Hay dos personas dispuestas a testificar y están a disposición”.



Ver este vídeo en YouTube El hombre relató todo lo que vivió en el programa de América TV.

El duro relato de Rafael Dufor

En “A la tarde”, el hombre contó lo que vivió: “Es un cobarde, es un hijo de puta. No se sabe si la denuncia esta prescripta porque hay dos años de pandemia en el medio pero mas allá de esto quiero que esto se corte para siempre”.

Dufor rememoró: “El me invitó a quedarme en su casa. Yo me quedé porque obviamente era la habitación de huéspedes, hasta ahí todo bien porque él me dijo: ‘Quiero que conozcas a mi madre y a mi tía, vamos a almorzar’. Imaginate yo: ¡conocerlas era un sueño! Admiré toda mi vida a su mamá y la voy a amar siempre. Hasta ahí, no pasó nada”.

El productor comentó lo que sufrió: “Vamos a Buenos Aires, primer día, nos fuimos a Pilar, y el viaje fue una tortura, me tocaba las partes íntimas y no me paraba de mirar“.

La situación empeoró todavía más: “Al otro día, me invitó a dormir con él, es un viejo degenerado. En su casa habían dos taxi boys. Me forzaron y me tiraron en la cama. Quiero que lo condenen. Es un degenerado, un depravado, un violador”.