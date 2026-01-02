Déficit turístico: 2025 cerró con más argentinos viajando al exterior y menos turistas internacionales recibidos

El cierre de 2025 deja señales mixtas para la actividad turística argentina, en un contexto atravesado por cambios metodológicos, variaciones cambiarias y un fuerte movimiento de viajeros. Los últimos datos oficiales y privados muestran que, aunque hubo una desaceleración respecto de picos recientes, el desequilibrio entre ingresos y egresos continúa siendo un factor relevante para la economía.

El déficit turístico sigue alto pese a los cambios en la medición

Según el IERAL de la Fundación Mediterránea, el déficit turístico se mantuvo elevado a lo largo de 2025, incluso luego del cambio introducido por el Banco Central en la forma de contabilizar los gastos en el exterior. La modificación excluyó del cómputo consumos como suscripciones digitales y compras en plataformas internacionales, lo que redujo parcialmente el registro de salida de dólares.

Aun así, el balance anual cerró en terreno negativo por la fuerte diferencia entre turismo emisivo y receptivo, en un año marcado por problemas de competitividad cambiaria y un dólar relativamente barato durante varios meses.

Turismo emisivo récord y caída del receptivo

El informe destaca que el turismo emisivo fue récord en el verano 2025, con un crecimiento del 80% interanual, mientras que el turismo receptivo cayó 25%. Este comportamiento estuvo vinculado, principalmente, al atraso cambiario y al encarecimiento relativo de la Argentina como destino para visitantes extranjeros.

En los primeros 11 meses del año:

11,2 millones de residentes viajaron al exterior

4,8 millones de turistas internacionales ingresaron al país

Esto dejó un saldo negativo de 6,4 millones de viajeros, un nivel comparable al déficit observado en 2017.

Un desbalance histórico en la relación entre viajeros

El IERAL remarcó que el cociente emisivo-receptivo fue de 2,3, lo que implica que:

Por cada turista extranjero que visitó la Argentina

2,3 residentes viajaron al exterior

Este indicador refleja uno de los mayores desbalances de las últimas décadas, excluyendo los años afectados por la pandemia, cuando el turismo estuvo restringido.

Cuántos dólares se fueron por turismo en 2025

En términos de divisas, el instituto estimó que, aun descontando los ingresos del turismo receptivo, el resultado final será deficitario.

Ingresos por turismo receptivo : cerca de US$ 4.500 millones

: cerca de US$ 4.500 millones Déficit estimado total: entre US$ 7.000 millones y US$ 8.500 millones

Se trata de cifras provisorias, ya que todavía resta conocer el impacto completo del cuarto trimestre del año.

Perspectivas para la temporada de verano 2026

De cara al próximo verano, el IERAL analizó las tendencias de búsqueda en Google como indicador adelantado del comportamiento turístico. Según el estudio:

Las búsquedas asociadas al turismo emisivo se mantienen en niveles altos, similares a los de 2025

se mantienen en niveles altos, similares a los de 2025 Sin embargo, dejaron de crecer y se ubican por debajo del pico previo al verano récord

Las búsquedas vinculadas al turismo interno siguen en niveles bajos, aunque mostraron un repunte en noviembre y diciembre

El instituto señaló que el verano 2025 habría marcado un piso para el turismo interno, por lo que se espera una temporada 2026 similar o levemente mejor en destinos nacionales.