Decretan asueto en la administración pública nacional los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno nacional dispuso asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre para todo el personal de la Administración Pública Nacional, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida alcanza a los organismos, entes y dependencias del Estado nacional y tiene como objetivo facilitar los traslados, la organización familiar y la reducción de la actividad administrativa durante las fiestas de fin de año. En este contexto, se garantiza la continuidad de los servicios esenciales, que funcionarán con guardias mínimas o esquemas especiales, según cada área.

Como ocurre habitualmente en este tipo de decisiones, se estima que la Provincia de Buenos Aires adhiera al asueto, replicando la medida para la administración pública provincial.

Del mismo modo, se prevé que los 135 municipios bonaerenses adopten disposiciones similares, aunque cada intendencia definirá su alcance y modalidad en función de sus propias resoluciones.