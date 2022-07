Débito automático ¿Cómo adherirme?

En muchas ocasiones, cuando necesitamos pagar un servicio o impuesto en una fecha determinada tenemos que anotarla para no olvidarnos.

Y, ¿Existe una opción para abonar de forma automática? Si, el débito automático es una opción que poseen miles de servicios e impuestos que te facilitarán tu impuesto y no tendrás que preocuparte por acordarte. ¿Te gustaría saber más sobre el debito automático en servicios? ¡Sigue leyendo!

¿Qué es y para qué sirve un débito automático?

En los últimos dos años, en Argentina, abonar impuestos y servicios vía online se volvió tendencia debido a las restricciones por cuarentena. La gran mayoría de las personas no conocen lo que es el débito automático y para qué sirve.

Es un sistema automatizado que poseen los bancos para ofrecer a sus clientes el pago de un servicio (Luz, Gas, Agua, Internet, etc) o impuestos de forma automática a la fecha del primer vencimiento de la boleta con el saldo de la cuenta de ahorro / corriente.

Es un sistema eficiente que, en los últimos tiempos, fue incorporándose aún más en la vida de los argentinos que prefieren dejar automático el pago sin tener preocupaciones de cuando deben abonarlos.

Entonces, el débito automático se utiliza para pagar facturas de muchos servicios sin tener que recordar hacerlo manualmente a tiempo, ya que el monto solo se deducirá del saldo de su cuenta de ahorros.

Gracias a eso, estamos seguros de que los pagos se realizarán a tiempo y no tendremos que preocuparnos de realizar estas transacciones todos los meses. ¡Simple, fácil y sin preocupaciones!

Débito automático vs débito directo

Aunque, parezca raro, el débito automático vs debito directo significan lo mismo y no existen ningún tipo de diferencia entre ambos. Entonces, ¿Por qué existen dos términos?

En la jerga o vocabulario social, las personas, lo mencionan como débito automático, pero, en realidad, el nombre formal dispuesto por el BCRA (Banco Central de Republica Argentina) es el Débito Directo Interbancario.

Por otro lado, también, otras personas suelen confundirse con el DEBIN, ¿Qué es? El débito inmediato, ocurre cuando se envía una transferencia de un destinario a otro sin demoras y se acredito al segundo.

¿Cómo adherir un servicio a débito automático? Guía Paso a Paso

Como mencionamos anteriormente, el débito automático se puede adherir a cualquier servicio o impuesto de AFIP, AGIP o ARBA, las más habituales. A continuación, te explicaremos realizando una guía paso a paso como adherir servicio a débito automático.

Monotributo

Para adherir el debito automático a AFIP monotributo debes seguir estos pasos:

Ten a mano tu número de CUIT / CUIL, si no sabes cual es puedes consultarlo aquí. Inicia sesión en tu Online Banking de tu entidad financiera. Dirígete a “Pagos”, “Pago de Impuestos / Servicios” y presiona en “Adherir servicio” En “ENTE” seleccionamos AFIP y coloca tu CUIT / CUIL. Posteriormente, selecciona el casillero “Débito Automático” y confirma el servicio. ¡Listo!

Es importante que, AFIP, si tenemos el monotributo en débito automático en formato de compensación nos dará un mes sin cargo del mes. Por ende, te ahorrarás pagar una cuota mensual del régimen tributario argentino.

AGIP

La AGIP es el ente tributario de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la cual, al igual que AFIP, cuenta con impuestos que se pueden abonar automáticamente e incluso, con algunos beneficios fiscales en caso de realizarlo. ¿Te gustaría saber más?

AGIP cuenta con miles de impuestos, pero, tan solo, las Patentes de autos / motocicletas y el impuesto inmobiliario pueden abonarse vía débito directo.

El ente le propone al ciudadano una bonificación de 1 mes de los 12 para el I. Inmobiliario y un 50% de descuento en la cuota bimestral de las patentes. Para realizar el debito automático en AGIP debes hacer lo siguiente:

Inicia sesión en Online Banking de tu entidad financiera de preferencia. Ve a “Servicios” y busca el que deseasabonar Inmobiliario o Patente AGIP. Visualiza una boleta de pago de los meses anteriores y coloca en Online Banking el código de 9 dígitos de identificación propia. Tu código se encuentra, usualmente, en la parte superior derecha de la boleta. Ahora, una vez identificados presiona en “Adherir Débito Automático” y presiona en “Confirmar”. ¡Listo!

ARBA

Terminando la lista de impuestos / servicios para adherir débito automático, por último, tenemos al ENTE de ARBA de la Provincia de Buenos Aires.

El ente tributario de GBA les otorga la posibilidad a las personas abonar a través de D. Automático el impuesto inmobiliario Básico y Complementario, las patentes de automóviles y motos como también el de las embarcaciones.

El proceso administrativo para adherir débito automático impuestos ARBA es vía Home Banking desde la comodidad de tu hogar. Antes de realizarlo, debes tener en cuenta que necesitarás lo siguiente:

El número de partida en caso del Inmobiliario Básico.

Número de CUIT / CUIL en el Inmobiliario Complementario.

La patente de tu vehículo en caso del impuesto Automotor.

Y, por último, para las embarcaciones te solicitarán el dominio impuesto por ARBA.

Cualquier de los 4 impuestos, estos requisitos podrás encontrarlo en las boletas abonadas de los meses anteriores.

Para adherir el débito automático, finalmente, deberás ingresar al Home Banking e ir al apartado de servicios. En “Ente” busca ARBA y selecciona el impuesto a adherir. Posteriormente, te solicitarán la información correspondiente acorde al impuesto a adherir.

Confirma la operatoria y listo, ya tendrás adherido los impuestos de ARBA. No tendrás que preocuparte más por acordarte en abonarlos.

¿Cómo adherir un débito automático por Mercado Pago? Guía Paso a Paso

Mercado Pago al ser una Fintech financiera no posee los sistemas de débito automático tradicionales de los otros bancos.

Para realizar un débito automático en Mercado Pago el prestador de servicio debe enviarte un LINK DE SUSCRIPCIÓN y debe figurar el monto a abonar mensualmente.

Una vez hecho esto, debes confirmar la suscripción al mismo y listo. Debes asegurarte que, un día antes del débito de la suscripción tenga dinero en la cuenta de Mercado Pago.

¿Cómo doy de baja un servicio del débito automático? Guía Paso a Paso

Para dar de baja un servicio de débito automático debes hacer estos pasos:

Inicia sesión en tu banco preferido. Ve al apartado de “Servicios” y “Servicios Adheridos”. En esta sección, encontrarás todos los servicios e impuestos que has adherido en todo el tiempo y están activos. Selecciona el que deseas dar de baja y presiona “Eliminar”.

Recuerda que, para dar de baja a un servicio adherido al débito automático, debes hacerlo con 48 horas de anticipación al vencimiento.

¿Cómo se hace un stop debit? Guía Paso a Paso

El stop debit es una herramienta de las entidades bancarias ubicadas en los débitos automáticos. Permite a la persona utilizarlo una única vez en su cuenta para abonar, fuera de termino, ese impuesto o servicio.

Para activarlo debes ir a “Servicios adheridos” en tu Home Banking y seleccionar el que desear activar con STOP DEBIT. En ajustes del servicio, habrá una sección llamada “STOP DEBIT” o “Activar STOP DÉBIT”

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de débito automático

¿Qué servicios puedo pagar con débito automático?

En general, casi todas las empresas permiten a sus usuarios abonar sus servicios o impuestos en caso de entes tributarios con debito automático. Algunos ejemplos son:

Agua.

Luz

Gas.

Internet / Cable.

Netflix y otras plataformas de streaming.

Obra social.

Cabe destacar que, los pagos a debitar pueden ser en pesos o dólares. En caso de ser una divisa extranjera se debitará acordarte del tipo de cambio al momento del vencimiento más Impuesto País e Impuesto a las Ganancias.

¿Qué es débito automático SPN?

Si has escuchado sobre los débitos automáticos SPN y no sabes que son, no te preocupes, a continuación, te lo explicaremos. El SPN significa Sistema Nacional de Pagos, es un agente gubernamental que regula los pagos con débitos automáticos. Las empresas le solicitan al banco un débito automático hacía un cliente, y el SPN le otorga un número de identificación de banco (De la empresa) al banco (Cliente). En caso de ser la entidad, la operación se simplifica