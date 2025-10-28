CyberMonday 2025: los celulares con mejores ofertas en Frávega

Cada año, el CyberMonday se transforma en uno de los momentos más esperados por los consumidores argentinos que buscan aprovechar descuentos y cuotas sin interés en tecnología. En la edición 2025, que se realizará del 3 al 5 de noviembre, las miradas están puestas en Frávega, una de las principales tiendas online del país, que ya comenzó a mostrar adelantos en su catálogo de celulares.

Los celulares destacados en Frávega antes del CyberMonday

Frávega ofrece varios modelos con descuentos de hasta 31% y financiación en 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard. Algunos de los equipos más buscados son:

Samsung Galaxy A06 : de $339.999 a $299.999, con cámara de 50 MP y batería de 5000 mAh.

: de $339.999 a $299.999, con cámara de 50 MP y batería de 5000 mAh. Motorola G05 : a $249.999, pantalla de 6.6 pulgadas y batería de 5200 mAh.

: a $249.999, pantalla de 6.6 pulgadas y batería de 5200 mAh. Nubia Focus 4G : de $319.999 a $219.999, con cámara principal de 108 MP.

: de $319.999 a $219.999, con cámara principal de 108 MP. Realme C61 : de $379.999 a $309.999, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

: de $379.999 a $309.999, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. ZTE Blade V60: de $313.999 a $224.999, con triple cámara y 6 GB de RAM.

También se destacan los modelos TCL 505, Nubia Neo 2, Nubia Music 2 Pop Art, Xiaomi Redmi 14C y Tecno Spark 30 Pro, todos disponibles en 12 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación, y hasta 9 cuotas con otras entidades.

Qué esperar de las promociones en el CyberMonday 2025

Durante el evento, las ofertas en celulares económicos suelen incluir:

Descuentos directos del 20% al 30%.

Financiación extendida , incluso hasta 18 cuotas sin interés.

, incluso hasta 18 cuotas sin interés. Combos con accesorios o beneficios adicionales, como fundas o auriculares.

o beneficios adicionales, como fundas o auriculares. Promociones bancarias exclusivas, con reintegros o cuotas especiales.

Las operadoras Movistar, Claro y Personal también lanzan descuentos en equipos y planes, lo que amplía las oportunidades de conseguir precios más bajos o beneficios extra al contratar servicio junto al celular.

Riesgos de esperar al CyberMonday

Si bien los descuentos suelen ser atractivos, también existen riesgos al postergar la compra hasta el evento principal:

Aumento previo de precios (“price hiking”) , que simula descuentos más altos.

, que simula descuentos más altos. Agotamiento de stock en los modelos más económicos.

en los modelos más económicos. Promociones previas no repetidas durante el evento.

durante el evento. Condiciones limitadas a ciertos bancos o medios de pago.

Por eso, muchos consumidores optan por monitorear los precios desde octubre para detectar verdaderas oportunidades antes del CyberMonday.

Cómo aprovechar las mejores ofertas

Para quienes buscan un celular barato entre $150.000 y $350.000, los siguientes consejos pueden ayudar a optimizar la compra:

Revisar los precios base en Frávega y otras tiendas antes del 3 de noviembre.

antes del 3 de noviembre. Usar tarjetas con cuotas sin interés y evitar intereses ocultos.

y evitar intereses ocultos. Comprar temprano para evitar la falta de stock .

. Verificar las características técnicas y garantías antes de confirmar la operación.

antes de confirmar la operación. Considerar modelos alternativos o reacondicionados con buena relación precio-calidad.

El CyberMonday 2025 se perfila como una nueva oportunidad para quienes buscan renovar su celular con ahorro real, especialmente si aprovechan los descuentos anticipados y las promociones bancarias vigentes en Frávega.