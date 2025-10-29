CyberMonday 2025: el evento que promete impulsar el consumo con descuentos y cuotas sin interés

En un contexto de consumo estancado y con el foco puesto en la recuperación de las ventas, las empresas argentinas se preparan para una nueva edición del CyberMonday 2025, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año. Durante tres jornadas, los consumidores podrán acceder a importantes descuentos, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en una amplia variedad de rubros.

Cuándo se realiza el CyberMonday 2025 y qué empresas participan

El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre, y contará con la participación de casi 900 empresas de todo el país. El objetivo es que los comercios logren multiplicar entre tres y cinco veces su volumen habitual de ventas durante las tres jornadas.

Las categorías disponibles en el sitio oficial incluirán:

Electro y Tecno

Viajes

Bebés y Niños

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Indumentaria

Muebles, Hogar y Deco

Super, Bodegas y Gastronomía

Autos y Motos

Varios y Servicios

Desde CACE remarcan que las pymes tendrán un rol clave en esta edición, aprovechando la visibilidad del evento para llegar a nuevos clientes y fortalecer sus canales digitales.

Descuentos esperados por rubro

Aunque los porcentajes de descuento aún no fueron confirmados, se estima que seguirán una tendencia similar a la del Hot Sale 2025, cuando el promedio general fue del 30%. Según los datos de CACE, los valores de referencia fueron:

Rubro Descuento promedio Electro y Tecno 25% Viajes 23% Muebles y Deco 32% Indumentaria 30% Deportes y Fitness 30% Supermercados y Bodegas 35% Salud y Belleza 36% Bebés y Niños 32% Autos y Motos 28% Servicios y Varios 29%

Según explicó Gustavo Sambucetti, director de la CACE, la incertidumbre sobre el costo del financiamiento es uno de los temas que se siguen de cerca. Durante los últimos meses, las cuotas se encarecieron, lo que podría afectar el comportamiento de los consumidores durante el evento.

La importancia del financiamiento en cuotas

El financiamiento sigue siendo una modalidad central para el comercio electrónico argentino. De acuerdo con datos de la CACE, el 80% de las compras con tarjeta de crédito se realiza en cuotas, y este formato continúa siendo el preferido por los usuarios para adquirir productos de mayor valor.

Además, Sambucetti destacó que el comercio local mantiene ventajas competitivas frente a las importaciones, especialmente en logística y servicio posventa. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 41% de las entregas se concreta en menos de 24 horas, y los usuarios valoran la posibilidad de devolución o el uso del botón de arrepentimiento.

Novedades tecnológicas y herramientas del sitio oficial

El CyberMonday 2025 incorporará nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar la búsqueda de ofertas:

Sección “Al toque” : permitirá personalizar el sitio según los intereses del comprador, filtrar categorías, comparar precios, acceder a envíos gratis y ver las ofertas recién publicadas.

: permitirá personalizar el sitio según los intereses del comprador, filtrar categorías, comparar precios, acceder a envíos gratis y ver las ofertas recién publicadas. Cybot, el asistente conversacional: desarrollado con inteligencia artificial, ayudará a los usuarios a encontrar productos, marcas y promociones dentro del sitio oficial.

Además, habrá secciones destacadas como: