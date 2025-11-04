CyberMonday 2025: Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes con 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

En plena temporada de ofertas online, Aerolíneas Argentinas se suma al CyberMonday 2025 con una propuesta orientada a incentivar el turismo nacional. Durante tres días, la aerolínea ofrecerá pasajes con rebajas y financiación especial, permitiendo a los viajeros aprovechar precios más bajos y facilidades de pago en todos los destinos del país.

Descuentos y financiación en vuelos dentro de Argentina

Entre el 3 y el 5 de noviembre, quienes adquieran pasajes de cabotaje con la aerolínea de bandera podrán acceder a un 10% de descuento y la posibilidad de financiar el monto total en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del banco y la tarjeta utilizada.

La promoción estará disponible exclusivamente durante las fechas del evento y busca promover la conectividad aérea entre provincias y fomentar el turismo interno.

A continuación, el detalle de las entidades y planes de pago disponibles:

Supervielle: hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. ICBC: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Naranja X: 6 y 9 cuotas sin interés.

6 y 9 cuotas sin interés. BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Banco Nación: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. American Express (propietarias y bancarias): 3 y 6 cuotas sin interés.

3 y 6 cuotas sin interés. Banco Provincia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (vigente del 3 al 5 de noviembre, no disponible durante CyberWeek).

Otros bancos adheridos:

Banco Corrientes: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. YOY: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Mastercard.

3, 6 y 12 cuotas sin interés con Mastercard. Comafi: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Cabal (directas y Banco Credicoop): 3 y 6 cuotas sin interés.

3 y 6 cuotas sin interés. Columbia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Tuya: 3 y 6 cuotas sin interés.

3 y 6 cuotas sin interés. Banco Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general.

3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general. Banco Provincia de Neuquén: 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés con American Express, exclusivo durante CyberMonday y para vuelos domésticos.

Expansión de frecuencias en la temporada de verano

Aerolíneas Argentinas ya anunció su programación de verano 2025, que incluye un importante refuerzo en la red de vuelos nacionales e internacionales. En el segmento de cabotaje, la compañía incrementará la cantidad de servicios en las rutas más demandadas con Buenos Aires.

Entre los principales destinos, se destacan:

Córdoba: 69 frecuencias semanales.

69 frecuencias semanales. Bariloche: 63.

63. Mendoza: 60.

60. Ushuaia: 51.

51. Iguazú: 45.

45. El Calafate: 40.

40. Salta: 38.

38. Tucumán: 36.

36. Mar del Plata: 32.

Además, se sumarán refuerzos hacia Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew, junto con varias rutas federales que no pasan por Buenos Aires. Entre ellas se destacan:

Ushuaia–El Calafate: 16 frecuencias semanales.

16 frecuencias semanales. Bariloche–El Calafate: 6.

6. Tucumán–Mar del Plata: 4.

4. Córdoba–Tucumán: 4.

4. Salta–Iguazú: 4.

Refuerzos en vuelos internacionales

Durante la temporada alta, Aerolíneas Argentinas también ampliará su red internacional con nuevas rutas y más frecuencias hacia destinos turísticos clave.

Desde Argentina, la aerolínea ofrecerá:

28 vuelos semanales a Punta del Este (cinco más que la temporada pasada).

(cinco más que la temporada pasada). 16 vuelos semanales a Montevideo (dos más que en 2025).

(dos más que en 2025). Vuelos Córdoba–Punta del Este, los jueves y sábados desde el 1° de enero.

En Brasil, se estrenará una nueva ruta estacional hacia Cabo Frío, puerta de acceso a Búzios y Arraial do Cabo, con dos vuelos semanales desde Buenos Aires y Rosario entre el 3 de enero y el 5 de abril.

También habrá aumentos de frecuencias hacia los destinos más visitados del país vecino:

Río de Janeiro: 35 vuelos semanales desde Buenos Aires, con refuerzos desde Córdoba y Rosario.

35 vuelos semanales desde Buenos Aires, con refuerzos desde Córdoba y Rosario. Salvador de Bahía: pasa de 6 a 10 vuelos semanales.

pasa de 6 a 10 vuelos semanales. Porto Seguro: de 2 a 3.

de 2 a 3. Florianópolis: 26 vuelos semanales desde Buenos Aires, además de 5 desde Córdoba y Rosario, y 2 desde Salta y Tucumán.

Nueva ruta al Caribe y más conexiones de temporada

La aerolínea sumará un nuevo destino en el Caribe, con vuelos directos a Aruba entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Serán tres frecuencias semanales Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, además de un vuelo semanal Córdoba–Aruba (jueves) y otro Mendoza–Aruba (viernes).

La oferta internacional se completa con refuerzos a los principales destinos de temporada: