Cyber Monday 2025: cuándo empieza y qué electrodomésticos tendrán hasta 45% de descuento en Argentina

Cada año, el Cyber Monday se posiciona como uno de los eventos de compras online más esperados en Argentina, y la edición 2025 no será la excepción. Con miles de productos en promoción, los consumidores se preparan para aprovechar descuentos en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, en un contexto donde comprar de manera inteligente puede significar un gran ahorro.

Cuándo empieza el Cyber Monday 2025 en Argentina

El Cyber Monday 2025 se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante esos tres días, las principales tiendas y plataformas digitales ofrecerán rebajas exclusivas, cuotas sin interés y beneficios bancarios especiales.

Para sacar el máximo provecho, se recomienda prepararse con anticipación:

Registrarse en las tiendas de interés.

Crear una lista de productos favoritos.

Activar alertas de precios o suscribirse a newsletters.

Verificar métodos de pago y límites de tarjeta.

De esta forma, el comprador llega al evento con ventaja y evita errores impulsivos durante las 72 horas de promociones.

Electrodomésticos con descuento durante el evento

Dentro del catálogo de productos, la categoría de electrodomésticos es una de las más buscadas en el Cyber Monday. En la sección “Electro y Tecno / Hogar y Deco” del sitio oficial, se concentran las ofertas de hogar, cocina y climatización, con descuentos que alcanzan hasta 45% en productos seleccionados.

Entre los artículos más demandados suelen estar:

Heladeras, lavarropas y cocinas .

. Aires acondicionados y calefactores .

. Pequeños electrodomésticos como licuadoras, aspiradoras y planchas.

Muchas tiendas también ofrecen envíos rápidos y financiación en cuotas sin interés, lo que amplía las oportunidades de compra. Sin embargo, es importante verificar modelos, marcas y precios previos para confirmar que la rebaja sea real.

Medios de pago y promociones bancarias

El Cyber Monday 2025 contará con una amplia variedad de medios de pago. Además de las tarjetas de crédito tradicionales, las billeteras virtuales y plataformas digitales ofrecerán beneficios adicionales, como reintegros, cupones y descuentos exclusivos.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

Cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard o Cabal.

con tarjetas Visa, Mastercard o Cabal. Descuentos bancarios especiales durante los días del evento.

durante los días del evento. Promociones con apps de pago como Mercado Pago o MODO.

Antes de realizar la compra, conviene comparar qué medio de pago ofrece mayor beneficio total, ya que algunos bancos aplican promociones acumulables o reintegros diferidos.

Cómo comparar precios y detectar verdaderas ofertas

Una de las claves para aprovechar el Cyber Monday es saber comparar precios de forma efectiva. En algunos casos, los valores pueden haber sido modificados antes del evento, reduciendo el impacto del descuento.

Para evitar caer en falsas ofertas, se recomienda:

Monitorear precios históricos antes del 3 de noviembre.

Revisar comparadores de precios y sitios de seguimiento de ofertas.

Confirmar los costos de envío, tiempos de entrega y políticas de devolución .

. Verificar el stock real del producto antes de finalizar la compra.

Con estas precauciones, el Cyber Monday 2025 se presenta como una gran oportunidad para equipar el hogar o renovar tecnología, siempre que se compre con información y planificación.