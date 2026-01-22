Cursos gratuitos de Inteligencia Artificial de Google 2026: cómo inscribirse y por dónde empezar en Argentina

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en la herramienta más demandada del mercado laboral actual. En Argentina, donde la economía del conocimiento crece a paso firme, dominar tecnologías como Gemini o el aprendizaje automático no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad. Google ha respondido a esta demanda lanzando una ambiciosa oferta académica para 2026, con más de 3.000 módulos gratuitos y certificaciones oficiales diseñadas para perfiles que van desde principiantes absolutos hasta desarrolladores avanzados.

Google Skills: el nuevo ecosistema de aprendizaje en 2026

A diferencia de años anteriores donde el contenido estaba disperso, la gran novedad de este año es la consolidación de Google Skills. Esta plataforma gratuita reúne trayectos formativos prácticos que abandonan el enfoque teórico para centrarse en flujos de trabajo técnicos reales.

Lo más relevante para el usuario argentino es que estos cursos están disponibles en español y ofrecen insignias digitales compartibles en redes profesionales como LinkedIn. El enfoque de 2026 se desplaza del simple uso de “prompts” (instrucciones de chat) hacia el razonamiento aplicado y la integración de IA en procesos de investigación y análisis de datos complejos.

Por dónde empezar: rutas recomendadas según tu perfil

Si abrís la plataforma por primera vez, la cantidad de opciones puede resultar abrumadora. Para optimizar tu tiempo, te sugerimos seguir estos recorridos específicos:

Para principiantes (Curiosidad inicial): El curso "Fundamentos de IA de Google" es el punto de partida ideal. En apenas 10 horas, aprenderás conceptos básicos, ética de la IA y cómo estas herramientas pueden ahorrarte horas de trabajo administrativo.

Para profesionales de marketing y negocios: La ruta de "Fundamentos de Prompting para IA de Google" enseña a redactar directrices de alta precisión para obtener resultados creativos y analíticos de calidad superior.

Para perfiles técnicos: La serie de "IA Generativa en Google Cloud" profundiza en el uso de Vertex AI y modelos de lenguaje extensos (LLM), ideal para quienes buscan implementar soluciones tecnológicas en empresas.

Cómo inscribirse paso a paso desde Argentina

Inscribirse es un proceso sencillo, pero es fundamental saber dónde entrar para acceder a las opciones sin costo:

Plataforma Cloud Skills Boost: Es el sitio principal para los cursos técnicos. Solo necesitás una cuenta de Gmail. Al ingresar, buscá la sección “Generative AI Learning Path” para acceder a los módulos de microaprendizaje gratuitos.

Google Career Certificates (Coursera): Si buscás una certificación profesional más extensa (de unos 6 meses), Google ofrece becas en alianza con organizaciones locales. En Argentina, la Fundación Compromiso y Potrero Digital gestionan la entrega de más de 120.000 becas anuales.

Google AI Essentials: Este curso específico se dicta a través de Coursera. Aunque la plataforma suele cobrar por el certificado, podés utilizar la opción de "Auditar curso" para acceder a todo el material de estudio de forma totalmente gratuita.

Becas y beneficios locales: el factor Potrero Digital

Para los residentes en Argentina, es vital estar atentos a las convocatorias de Potrero Digital. Los requisitos suelen ser simples: residir en el país, ser mayor de 13 años y contar con una computadora con acceso a internet. Estas becas no solo cubren el costo del certificado, sino que brindan acompañamiento pedagógico en español, lo que reduce la tasa de abandono en comparación con el estudio autodidacta.

La importancia de las insignias digitales

Al completar cada módulo en plataformas oficiales como Google Skills, obtendrás una Skill Badge. Estas insignias son verificables por empleadores y demuestran que tenés experiencia práctica en entornos reales de Google Cloud. En un contexto donde las empresas buscan validar habilidades rápidamente, estas credenciales se han vuelto tan valiosas como un título tradicional para puestos operativos en tecnología.