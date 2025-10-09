Cuidado: crecen las estafas digitales que vacían cuentas en minutos en Argentina

En el contexto actual de creciente digitalización, las estafas virtuales han tomado un nuevo impulso, dejando a miles de usuarios en riesgo. Las modalidades más recientes, conocidas como phishing, smishing y vishing, han perfeccionado sus técnicas para engañar a las víctimas y vaciar sus cuentas en cuestión de minutos.

¿Cómo operan las estafas modernas en la red?

El proceso fraudulento comienza con una “carnada”: un mensaje de texto, correo electrónico o WhatsApp que simula proceder de un banco. Este mensaje alerta sobre “actividad sospechosa” o “bloqueo de tarjeta” e incluye un enlace o número de contacto falso.

Al hacer clic en el enlace, los usuarios pueden entrar a una página que es casi idéntica a la oficial o, sin saberlo, descargar un malware que compromete la seguridad de su información personal. Esta es solo la primera fase del engaño.

La táctica de presión utilizada por los estafadores

Una vez que la víctima ha sido atraída, los delincuentes ejecutan la “presión” llamando desde números que aparentan ser legítimos. Se hacen pasar por empleados del banco y utilizan un discurso que mezcla urgencia con confusión. A menudo, solicitan códigos de verificación (OTP) que son enviados por SMS o aplicaciones de autenticación.

Los estafadores convencen a la víctima de que está “confirmando” operaciones para proteger su cuenta, lo que les permite apoderarse de estos códigos y ejecutar transferencias instantáneas. En cuestión de segundos, las cuentas quedan vacías, dejando la persona atrapada en un torbellino de incertidumbre.

Recomendaciones del Banco Nación para proteger tu información

Ante el aumento de estas modalidades de fraude, el Banco Nación ha emitido una serie de recomendaciones vitales. La entidad insiste en que nunca se debe proporcionar información confidencial por correo, SMS ni a través de otros canales. En caso de recibir un mensaje sospechoso, lo más prudente es contactar directamente con el banco utilizando sus medios oficiales.

Además, el Banco aconseja a los usuarios mantener la calma y no seguir instrucciones que despierten dudas. Si una persona ya ha compartido datos personales o bancarios, es fundamental comunicarse de inmediato con la entidad bancaria para frenar cualquier operación en curso y evitar mayores pérdidas.

La recomendación es clara: ser cauteloso y estar atento ante cualquier señal de posible fraude puede marcar la diferencia entre proteger tus ahorros y perderlos en un abrir y cerrar de ojos.

