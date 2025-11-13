Cuerpo sin vida hallado en Villa del Parque: la Policía investiga las causas de la muerte

Eric Olivera
Cuerpo sin vida hallado en Villa del Parque: la Policía investiga las causas de la muerte

Un hombre fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana al costado de las vías del Tren San Martín, en el barrio porteño de Villa del Parque, específicamente entre las calles Empedrado y Gutiérrez.

Detalles del Hallazgo y Respuesta Policial

El descubrimiento del cuerpo fue reportado a través de un llamado al 911. En respuesta, efectivos de la Policía Federal, responsables de la seguridad en zonas ferroviarias, se trasladaron al lugar, acompañados por una ambulancia del SAME. El personal de este último organismo confirmó que el hombre ya había fallecido.

Características del Cuerpo y Causas de la Muerte

Según las primeras observaciones realizadas por las autoridades, el cuerpo corresponde a un hombre de mediana edad que no presentaba signos visibles de violencia. En este momento, las causas de la muerte no han sido determinadas y las investigaciones están en curso para esclarecer las circunstancias que rodean el hecho.

Interrupción del Servicio Ferroviario

Como parte del operativo, el servicio del ferrocarril San Martín fue interrumpido momentáneamente para facilitar las pericias necesarias en la escena del hallazgo. A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles sobre la situación se hagan públicos en las próximas horas.

