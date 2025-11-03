Cuenta DNI suma préstamos rápidos: ¿Cómo obtener crédito en 24 horas desde la app?

En la era de las billeteras digitales, cada vez más usuarios buscan herramientas que no solo faciliten pagos y transferencias, sino que también ofrezcan financiamiento ágil y adaptado a sus necesidades. Banco Provincia lanzó una propuesta que apunta a simplificar el acceso a créditos personales para quienes utilizan Cuenta DNI, ampliando así las posibilidades de gestión financiera desde la app.

Cómo funciona el préstamo Cuenta DNI

La línea de préstamos está disponible para personas mayores de 18 años que utilicen la billetera digital. Desde la misma aplicación, los usuarios pueden solicitar un préstamo de forma sencilla, con aprobación rápida y acreditación en menos de 24 horas.

Al ingresar al botón de préstamos, cada usuario verá condiciones personalizadas según su calificación crediticia y su relación con el banco. Esto incluye montos, tasas y plazos adaptados a cada perfil.

Además, aunque la funcionalidad se implementa de manera gradual, aquellos que aún no la visualicen en la app pueden acceder al crédito mediante home banking.

Plazos y ventajas de los préstamos cortos

A partir de junio, se incorporaron plazos de 3, 6 y 9 meses, una opción que ganó popularidad rápidamente. Las principales ventajas de estos períodos más cortos son:

Menor interés total a pagar

Reducción de exposición a cambios en la economía

Flexibilidad en la planificación financiera personal

Actualmente, 1 de cada 4 préstamos otorgados por Cuenta DNI tiene plazos menores a un año, demostrando la preferencia de los usuarios por opciones más ágiles.

Paso a paso para obtener un préstamo

El proceso en la app es intuitivo y requiere pocos minutos:

Ingresar al botón de préstamos y evaluar las condiciones

Confirmar la operación y tildar los términos y condiciones

Leer detenidamente el Contrato de Mutuo

Realizar el escaneo facial en un lugar bien iluminado

en un lugar bien iluminado Esperar la confirmación en pantalla de “Operación exitosa”

El préstamo se acredita en menos de 24 horas y el contrato se envía automáticamente al correo electrónico del usuario.

Impacto de la medida en los usuarios

Según Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, la nueva modalidad de préstamos consolida a Cuenta DNI como aliada financiera de los bonaerenses, al integrar la opción de crédito con las funciones tradicionales de la billetera digital. Esto permite a millones de personas acceder a financiamiento rápido, seguro y adaptado a sus necesidades diarias.