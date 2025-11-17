Cuenta DNI suma descuentos especiales en farmacias y beneficios para distintos rubros

Denisse Helman
Farmacias y medicamentos

En un mes marcado por fuertes expectativas de consumo, el Banco Provincia volvió a posicionar a Cuenta DNI como una de las billeteras digitales con más beneficios para usuarios de toda la provincia de Buenos Aires. Las promociones abarcan rubros clave como gastronomía, farmacias, ferias y comercios educativos, con distintos porcentajes de ahorro según el segmento.

Cómo funciona el descuento en farmacias y perfumerías

Uno de los beneficios más llamativos del mes es el 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, disponible todos los miércoles y jueves. Esta promoción se destaca por no tener tope de reintegro, una condición poco frecuente dentro del ecosistema de descuentos bancarios.

Para acceder al beneficio es necesario:

  • Pagar con dinero en cuenta dentro de la app.
  • No registrar atrasos en obligaciones con el Banco Provincia.
  • Realizar la compra en comercios adheridos a la promoción.

El ahorro se aplica de manera automática, y está disponible para todos los usuarios sin segmentación por edad.

Todos los beneficios vigentes de Cuenta DNI

Durante noviembre, Cuenta DNI mantiene una amplia variedad de descuentos distribuidos por rubro y día. Entre los destacados se encuentran:

  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías
    35% de descuento el sábado 8 de noviembre.
    • Tope de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de $17.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses
    40% de descuento todos los días.
    • Tope de $6.000 por semana, equivalente a $15.000 en compras.
  • Universidades
    40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de instituciones bonaerenses.
    • Tope de $6.000 por semana, equivalente también a $15.000 en consumos.
  • Librerías
    10% de descuento los lunes y martes.
    • Sin tope de reintegro.
    • Disponible en librerías adheridas de toda la provincia.
  • Comercios de cercanía (no alimentos)
    3 cuotas sin interés todos los días.
    • Operable con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a la app.

Por qué Cuenta DNI continúa ampliando su alcance

La combinación de promociones sin tope, descuentos fuertes en alimentos y cuotas sin interés genera que cada mes más usuarios elijan esta billetera digital para sus compras cotidianas. Con un calendario de beneficios que abarca distintos perfiles —desde jóvenes hasta trabajadores universitarios y familias—, la herramienta del Banco Provincia se mantiene como una de las más utilizadas en el territorio bonaerense.

