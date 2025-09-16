Cuenta DNI renueva sus descuentos en supermercados y más durante septiembre 2025

Ignacio Hernández
ChangoMás ofrece 20% de descuento a usuarios de Cuenta DNI durante septiembre

Durante el presente mes, la app de pagos del Banco Provincia renueva sus descuentos exclusivos en productos y servicios, celebrando su aniversario con promociones especiales en distintos rubros.

¿Qué beneficios ofrece la billetera virtual en septiembre?

La billetera virtual, Cuenta DNI, se mantiene como una herramienta clave para el ahorro en las compras cotidianas. Este septiembre, los usuarios disponen de descuentos significativos en diversos rubros, desde alimentos hasta servicios universitarios, promoviendo una agenda de ahorro constante.

Las rebajas están diseñadas para facilitar el acceso a productos esenciales, incluyendo garrafas, ferias y mercados.

Detalles sobre el descuento en carnicerías y otros rubros

El próximo sábado 20 de septiembre, los usuarios podrán acceder a un notable descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías asociadas. El tope por persona es de $6.000, aplicable a compras de hasta $17.000.

Esta promoción se suma a otras que la app ofrece semanalmente, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus usuarios.

Lista de descuentos disponibles en septiembre 2025

Los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar de una variedad de descuentos, que se dividen entre diarios y semanales:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, hasta $6.000 por persona cada semana.
  • Universidades: 40% de descuento en locales adheridos, también con tope semanal de $6.000.
  • Garrafas: 40% de descuento en compras o recargas, con un límite de $12.000 al mes.
  • Comercios no alimenticios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en locales adheridos.
