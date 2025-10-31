Cuenta DNI: ¿Qué pasará con el descuento en carnicerías en noviembre?

La llegada de un nuevo mes siempre trae expectativas en torno a las promociones que ofrece Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. En especial, los usuarios bonaerenses y porteños esperan con ansias la confirmación de los descuentos en carnicerías, un beneficio que se volvió indispensable para miles de familias que buscan aliviar el impacto del aumento de precios en productos básicos.

Un alivio esperado ante la suba de precios

La situación económica actual lleva a que muchas personas ajusten sus hábitos de consumo. Con una inflación que, aunque en baja, sigue afectando el bolsillo, cada oportunidad de ahorro se vuelve clave. En este contexto, el descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías que ofrece Cuenta DNI se convirtió en una herramienta muy valorada por su impacto directo en la canasta familiar.

Sin embargo, el panorama para noviembre aún es incierto. El Banco Provincia no confirmó oficialmente si mantendrá este beneficio, lo que genera incertidumbre entre millones de usuarios que ya planifican sus compras semanales en base a las promociones de la billetera.

Cómo fue cambiando el beneficio durante 2025

El descuento en carnicerías, que incluye también granja y pescadería, permite un reintegro del 35% con tope de $6.000 por persona y por mes, una cifra significativa frente a los precios actuales. No obstante, durante 2025, el esquema de aplicación cambió respecto a años anteriores.

Las modificaciones más notables fueron:

Frecuencia variable: el beneficio dejó de aplicarse todos los sábados del mes, como ocurría en 2024.

el beneficio dejó de aplicarse todos los sábados del mes, como ocurría en 2024. Menos jornadas disponibles: hubo meses en los que solo se habilitaron dos días de descuento, y en octubre, solo una jornada.

Esta reducción progresiva generó preocupación, ya que muchos usuarios temen que el beneficio se elimine o se restrinja aún más en el próximo mes.

Los descuentos confirmados hasta ahora

Mientras se espera la definición sobre las carnicerías, el Banco Provincia ya confirmó la continuidad de otros beneficios importantes para noviembre. Entre ellos se destacan:

20% de descuento en supermercados , con tope mensual por persona.

, con tope mensual por persona. 40% de reintegro en ferias y mercados , con alcance en distintos puntos de la provincia.

, con alcance en distintos puntos de la provincia. Promociones en comercios de barrio y servicios esenciales, que mantienen su vigencia.

Estas medidas buscan sostener el consumo y acompañar a los hogares en un escenario donde cada peso cuenta. Sin embargo, el descuento en carnicerías sigue siendo el más esperado por su incidencia directa en uno de los alimentos más representativos de la mesa argentina.