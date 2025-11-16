Cuenta DNI: ¿Qué pasa con el descuento del 35% en carnicerías y cuándo volverá?

A medida que avanza noviembre, miles de usuarios de Cuenta DNI siguen atentos el regreso de uno de los beneficios más buscados de la billetera del Banco Provincia: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Mientras el último reintegro del mes ya se aplicó, crece la expectativa por la fecha en la que volverá a activarse la promoción en diciembre.

Qué pasó con el descuento en carnicerías de noviembre

El beneficio del 35% de reintegro en locales adheridos tuvo su única fecha de noviembre el sábado 8, permitiendo ahorrar hasta $6.000 por persona con compras de $17.000 abonadas vía QR o Clave DNI.

Este descuento, uno de los más utilizados por los usuarios, estuvo disponible exclusivamente ese día y ya no volverá a activarse hasta diciembre. El Banco Provincia confirmó que el beneficio regresará el próximo mes, aunque todavía no anunció la fecha exacta.

Condiciones del reintegro

Para acceder al ahorro, el Banco Provincia recordó que:

El beneficio se aplica solo en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas .

. El pago debe hacerse con QR de Cuenta DNI o Clave DNI , utilizando el saldo de la billetera.

, utilizando el saldo de la billetera. No aplica para pagos con transferencia, tarjetas, ni QR de otras aplicaciones.

para pagos con transferencia, tarjetas, ni QR de otras aplicaciones. Usuarios con deudas con el Banco Provincia no pueden acceder al reintegro.

no pueden acceder al reintegro. La devolución se acredita en la cuenta dentro de los días posteriores a la compra.

Qué se sabe del descuento para diciembre

Por el momento, el Banco Provincia no confirmó qué día de diciembre volverá el beneficio, pero sí anticipó que la promoción será reactivada ese mes. Como es habitual, el tope, las modalidades de pago y las restricciones se mantendrían en términos similares a los de noviembre, aunque se espera la confirmación oficial para conocer los detalles finales.

Otros descuentos de Cuenta DNI vigentes en noviembre 2025

Mientras se espera el regreso del reintegro en carnicerías, Cuenta DNI mantiene varias promociones activas que permiten seguir generando ahorro en distintos rubros: