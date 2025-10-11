Cuenta DNI: ¿Qué día de octubre hay descuento en carnicerías?

Durante octubre, los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a múltiples beneficios y reintegros en distintos rubros. Las promociones incluyen descuentos en carnicerías, ferias, universidades, librerías y comercios de cercanía, con topes que permiten ahorrar miles de pesos a lo largo del mes.

Qué día hay descuento en carnicerías con Cuenta DNI

En octubre, el beneficio más esperado por muchos bonaerenses será el sábado 11 de octubre, fecha en la que habrá un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $6.000 por persona.

Este reintegro se alcanza con $17.000 en consumos, y aplica para pagos realizados con la billetera virtual Cuenta DNI en comercios adheridos dentro de la provincia de Buenos Aires.

Descuentos en comercios de cercanía

Durante todos los viernes del mes (3, 10, 17, 24 y 31 de octubre), los usuarios podrán aprovechar un 20% de descuento en comercios de barrio, con un tope de $4.000 por semana.

Esto equivale a $20.000 de ahorro mensual en compras de hasta $20.000 por viernes.

Los rubros son amplios y abarcan distintos tipos de negocios:

Pet shops

Farmacias

Ferreterías

Librerías

Bicicleterías

Comercios locales de distintos rubros

Especial Día de la Madre

Durante el sábado 18 y domingo 19 de octubre, por el Día de la Madre, habrá un 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía, con un tope de $8.000 por persona.

El beneficio equivale a $26.700 en consumos, ideal para celebrar con una salida en familia o con amigos.

Otros beneficios de Cuenta DNI en octubre

Además de los descuentos mencionados, Banco Provincia ofrece durante todo octubre otras promociones destacadas:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivale a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivale a $15.000 en consumos). Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 semanales.

40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope. Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.

Cómo descargar y activar Cuenta DNI

Si todavía no usás la app, podés descargar Cuenta DNI desde Google Play o App Store y seguir estos pasos para activarla:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturando ambas caras.

dentro del recuadro en pantalla, capturando ambas caras. Validar la identidad con una selfie (el sistema la verifica con el RENAPER ).

). Completar los datos personales y asociar la cuenta.

Elegir el método de seguridad: contraseña, huella o reconocimiento facial.

En caso de no completar el registro, la aplicación permite reintentar el proceso luego de 72 horas hábiles. Además, recordá que Cuenta DNI solo puede configurarse en un celular a la vez.