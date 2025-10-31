Cuenta DNI mantiene el 50% de descuento en un beneficio muy solicitado durante noviembre 2025

Ir al cine sigue siendo una de las salidas preferidas de los argentinos, y más aún cuando se puede disfrutar a mitad de precio. En este sentido, el Banco Provincia anunció que extenderá uno de sus beneficios más populares a lo largo de todo noviembre, ofreciendo un importante ahorro para quienes utilizan su billetera digital.

Cómo acceder al beneficio del 50% en Cines con Cuenta DNI

Durante todo noviembre de 2025, las personas usuarias de Cuenta DNI podrán aprovechar el 50% de descuento en entradas de cine, una promoción que se mantiene vigente los lunes y martes en salas adheridas de todo el país.

El beneficio aplica únicamente al pagar desde la app mediante código QR, lo que significa que no se valida si el abono se realiza con otras billeteras digitales o tarjetas. Además, no tiene tope de reintegro, lo que lo convierte en uno de los descuentos más convenientes para quienes disfrutan del séptimo arte.

Para aprovechar la promoción, los pasos son simples:

Ingresar a la app de Cuenta DNI.

Seleccionar la opción “Pagar con QR” .

. Escanear el código QR del cine adherido.

Confirmar el pago y disfrutar del descuento del 50%.

Condiciones y restricciones del beneficio

El Banco Provincia aclaró que este beneficio no se combina con otras promociones o medios de pago, y solo se aplica a los consumos realizados los lunes y martes del mes.

Además, es importante tener en cuenta que:

El usuario debe contar con saldo suficiente en su cuenta al momento del pago.

en su cuenta al momento del pago. La operación debe efectuarse exclusivamente desde la app oficial de Cuenta DNI .

. Los reintegros se acreditan de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Esta propuesta busca continuar impulsando el uso de herramientas digitales seguras y accesibles, al mismo tiempo que fomenta el consumo cultural en un contexto donde cada ahorro cuenta.

Otros beneficios disponibles con Cuenta DNI en noviembre

Más allá del descuento en cines, la billetera digital del Banco Provincia mantiene durante noviembre una amplia variedad de beneficios en comercios y rubros esenciales. Entre ellos:

Descuentos en supermercados seleccionados.

seleccionados. Reintegros en carnicerías, verdulerías, panaderías y ferias de barrio.

de barrio. Promociones en comercios locales y librerías adheridas.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Banco Provincia para acompañar la economía familiar y fortalecer la inclusión financiera de millones de bonaerenses. Con más de ocho millones de usuarios activos, Cuenta DNI se consolida como una de las plataformas más utilizadas del país para realizar compras, pagos y acceder a beneficios exclusivos.