Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ha lanzado una atractiva propuesta: una tasa de interés del 48% de Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos, superando significativamente la inflación que se situó en 1,9% para julio según el Indec.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

La nueva funcionalidad ha tenido una acogida masiva. En un período de solo tres semanas, 45.000 personas han realizado inversiones totalizando $87.000 millones. Este volumen de inversión ha permitido que el promedio diario de operaciones de plazos fijos del banco crezca un sorprendente 1.500%.

Beneficios que destacan en el programa de inversiones

La tasa promocional resalta por su competitividad en el mercado. Según la entidad, es la más alta disponible para este tipo de productos. Los detalles relevantes incluyen:

El de los depósitos proviene de personas que nunca antes habían realizado un plazo fijo. Accesibilidad: La opción está disponible para usuarios desde los 13 años , con un monto mínimo de inversión de solo $1.000 .

La opción está disponible para usuarios desde los , con un monto mínimo de inversión de solo . Respaldo provincial: El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, subraya que esta herramienta es «innovadora e inclusiva», respaldada por más de 200 años de trayectoria del banco.

Para ilustrar el rendimiento, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días, al finalizar el plazo recibirá en su billetera digital un total de $1.039.425,05, reportando una ganancia que está por encima de la inflación.