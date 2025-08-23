banner ad

Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión

Ignacio Hernández
Cuenta DNI: ¿Cómo evitar estafas digitales en tu billetera virtual?

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ha lanzado una atractiva propuesta: una tasa de interés del 48% de Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos, superando significativamente la inflación que se situó en 1,9% para julio según el Indec.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

La nueva funcionalidad ha tenido una acogida masiva. En un período de solo tres semanas, 45.000 personas han realizado inversiones totalizando $87.000 millones. Este volumen de inversión ha permitido que el promedio diario de operaciones de plazos fijos del banco crezca un sorprendente 1.500%.

Falleció Juan Antonio Toledo, el pionero de la cadena de supermercados marplatense
Mirá también:

Falleció Juan Antonio Toledo, el pionero de la cadena de supermercados marplatense
Espacio Publicitario

Beneficios que destacan en el programa de inversiones

La tasa promocional resalta por su competitividad en el mercado. Según la entidad, es la más alta disponible para este tipo de productos. Los detalles relevantes incluyen:

  • La tasa más alta: 48% TNA, accesible en plazos de 30, 60 y 90 días.
  • Nuevos ahorristas: El 70% de los depósitos proviene de personas que nunca antes habían realizado un plazo fijo.
  • Accesibilidad: La opción está disponible para usuarios desde los 13 años, con un monto mínimo de inversión de solo $1.000.
  • Respaldo provincial: El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, subraya que esta herramienta es «innovadora e inclusiva», respaldada por más de 200 años de trayectoria del banco.

Para ilustrar el rendimiento, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días, al finalizar el plazo recibirá en su billetera digital un total de $1.039.425,05, reportando una ganancia que está por encima de la inflación.

Elecciones Bonaerenses: ¿Qué municipios integran la Quinta Sección y qué se vota el 7 de septiembre?
Mirá también:

Elecciones Bonaerenses: ¿Qué municipios integran la Quinta Sección y qué se vota el 7 de septiembre?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mercado pago tarjeta
Mercado Pago lanza una nueva tarjeta de crédito gratuita y sin costos ocultos en Argentina
Sociedad
Julio trae cambios: ¿cuánto aumentan las jubilaciones y cuándo se cobran?
ANSES: Todo lo que deben saber los jubilados sobre pagos y ayudas en septiembre 2025
Anses
eclipse
Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
Sociedad
IMG 20250822 135133 (1280 x 718 píxel)
Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $10 millones por mes en medio de la crisis
Nacionales
El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores
General Guido
Cobro anses
ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?
Anses
IMG 20250822 164644 (1280 x 801 píxel)
Tragedia en un micro: un docente que viajaba de La Plata a Saladillo fue hallado sin vida
Provincia

Más leídas