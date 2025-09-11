banner ad

Cuenta DNI lanza descuentos imperdibles en supermercados para septiembre

Ignacio Hernández
ChangoMás ofrece 20% de descuento a usuarios de Cuenta DNI durante septiembre

Cuenta DNI lanza una serie de atractivos descuentos para sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires durante septiembre de 2025. Entre estos beneficios, destacan las promociones en reconocidas cadenas de supermercados que estarán disponibles para que los consumidores puedan ahorrar en sus compras.

Promociones disponibles en supermercados de Mar del Plata

La iniciativa del Banco Provincia mediante Cuenta DNI incluye descuentos en varias cadenas de supermercados que tienen presencia en la provincia de Buenos Aires. Los consumidores podrán disfrutar de diversas ofertas, que varían en porcentaje y periodo de vigencia.

ARBA aclaró que no habrá nuevo impuesto para usuarios de billeteras virtuales en provincia de Buenos Aires
Mirá también:

ARBA aclaró que no habrá nuevo impuesto para usuarios de billeteras virtuales en provincia de Buenos Aires
  • Día: 20% de descuento los lunes con un tope de reintegro de $8.000, aplicable a compras mínimas de $20.000.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro y acumulable con otras ofertas.
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, aunque no se puede combinar con otras promociones de la tienda.

Para otros supermercados, como Chacabuco, Súper 3, Actual, y más, se ofrece un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por cuenta y un mínimo de compra de $30.000.

¿Qué supermercados están adheridos a las promociones de Cuenta DNI?

SupermercadoDescuentoDíasTope de reintegroMínimo de compra
Día20%Lunes$8.000$20.000
Toledo20%MiércolesSin topeNo aplicable
Carrefour10%MiércolesSin topeNo aplicable
Chacabuco, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios, Sabor Criollo15%Martes y Miércoles$6.000$30.000
La Amistad10%JuevesSin topeNo aplicable
ChangoMás20%Jueves a SábadoSin topeNo aplicable
Multa por no votar en las elecciones bonaerenses: cuánto hay que pagar y cómo justificar la ausencia
Mirá también:

Multa por no votar en las elecciones bonaerenses: cuánto hay que pagar y cómo justificar la ausencia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Bancos suben las tasas de plazos fijos al 50% y sorprenden a los ahorristas argentinos
Los bancos y sus tasas de plazo fijo hoy: Quién paga más intereses
Provincia Sociedad
561379 58bd5e2175877 900
AUBASA confirmó la construcción de un cuarto carril en la autopista La Plata-Buenos Aires
Provincia
clima agradable
Miércoles con temperaturas agradables mientras se espera la llegada de la primavera
Provincia
¿Adiós al efectivo? Las billeteras virtuales dominan el pago en Argentina
ARBA despeja dudas sobre las retenciones en las billeteras virtuales
Provincia
Empleados bancarios celebran salario récord en septiembre: garantizan más de $1,87 millones brutos
Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2025: sin cambios tras los aumentos de agosto
Nacionales
Desde octubre, billeteras virtuales pagarán Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires
Usuarios de billeteras virtuales pagarán Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires ¿A quiénes afecta?
Provincia
Milei canceló su viaje a España tras la derrota en Buenos Aires y la crisis interna del oficialismo
Milei canceló su viaje a España tras la derrota en Provincia de Buenos Aires y la crisis interna en el partido
Nacionales

Más leídas