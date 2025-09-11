Cuenta DNI lanza descuentos imperdibles en supermercados para septiembre

Cuenta DNI lanza una serie de atractivos descuentos para sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires durante septiembre de 2025. Entre estos beneficios, destacan las promociones en reconocidas cadenas de supermercados que estarán disponibles para que los consumidores puedan ahorrar en sus compras.

Promociones disponibles en supermercados de Mar del Plata

La iniciativa del Banco Provincia mediante Cuenta DNI incluye descuentos en varias cadenas de supermercados que tienen presencia en la provincia de Buenos Aires. Los consumidores podrán disfrutar de diversas ofertas, que varían en porcentaje y periodo de vigencia.

Día: 20% de descuento los lunes con un tope de reintegro de $8.000, aplicable a compras mínimas de $20.000.

20% de descuento los lunes con un tope de reintegro de $8.000, aplicable a compras mínimas de $20.000. Carrefour: 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro y acumulable con otras ofertas.

10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro y acumulable con otras ofertas. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, aunque no se puede combinar con otras promociones de la tienda.

Para otros supermercados, como Chacabuco, Súper 3, Actual, y más, se ofrece un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por cuenta y un mínimo de compra de $30.000.

¿Qué supermercados están adheridos a las promociones de Cuenta DNI?