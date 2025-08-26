Cuenta DNI lanza 10% de descuento en farmacias y perfumerías durante agosto y septiembre

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, continúa expandiendo su uso en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, ha lanzado una atractiva promoción que permite a los usuarios ahorrar un 10% en perfumerías y farmacias, aunque con ciertas condiciones a tener en cuenta.

Detalles de la promoción en perfumerías y farmacias

El nuevo beneficio ofrece un descuento del 10% sobre el total de la compra en comercios adheridos, listados en la página oficial de Cuenta DNI. Un aspecto destacable es que no existe un tope de reintegro; por lo tanto, si se realiza una compra de $ 80.000, el reintegro sería de $ 8.000.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la devolución del dinero puede tardar hasta diez días hábiles después de efectuar la compra.

Restricciones en el uso del descuento

Existen ciertas limitaciones que podrían hacer que los usuarios no puedan acceder a este beneficio. Estas son:

La compra debe realizarse exclusivamente los miércoles y jueves.

los miércoles y jueves. No aplica para usuarios que tengan atrasos en sus pagos con el Banco Provincia.

con el Banco Provincia. Este descuento es válido solo para compras minoristas .

. El pago debe hacerse a través de la app de Cuenta DNI, sin utilizar tarjetas ni otros métodos.

ni otros métodos. No será aceptado el uso del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Promociones disponibles hasta septiembre 2025

Además del descuento en perfumerías y farmacias, Cuenta DNI ofrece una serie de promociones vigentes durante agosto y septiembre de 2025:

Perfumerías y farmacias: 10% de descuento, disponible miércoles y jueves.

10% de descuento, disponible miércoles y jueves. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un límite de $6.000 por persona al alcanzar $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes, con un límite de por persona al alcanzar en consumos. Personas mayores (60+): 30% de ahorro, con un nuevo tope de $7.000 que se logra con $23.350 en consumos.

30% de ahorro, con un nuevo tope de que se logra con en consumos. Ferias y mercados: 40% de descuento, con límite semanal de $4.000 .

40% de descuento, con límite semanal de . Gastronomía: 30% de descuento los fines de semana, con tope de $5.000 .

30% de descuento los fines de semana, con tope de . Jóvenes (13-17 años): reintegro de $3.000 en recargas.

Cuenta DNI, que se ha posicionado como una alternativa accesible para realizar operaciones financieras, permite a los usuarios pagar con código QR, recargar celulares, y abonar impuestos y servicios de manera rápida y segura. Para aquellos interesados en sumarse, es necesario descargar la aplicación y registrarse, proceso que puede tardar hasta tres días hábiles en completarse.