Quienes tengan previsto comprar en farmacias o perfumerías podrán aprovechar esta semana un beneficio de Cuenta DNI: el 10% de descuento sin tope de reintegro que Banco Provincia mantiene los miércoles y jueves de octubre en comercios adheridos.

Las próximas fechas son el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. La promoción también podrá aprovecharse el 28 y el 29, los últimos miércoles y jueves del mes.

Cuánto se puede ahorrar con el descuento de Cuenta DNI

El beneficio devuelve el 10% del importe de una compra alcanzada por la promoción. Estos ejemplos permiten calcular el ahorro:

Una compra de $20.000 representa un reintegro de $2.000 .

representa un reintegro de . Con un gasto de $40.000 , la devolución es de $4.000 .

, la devolución es de . Si el consumo es de $60.000, el ahorro alcanza los $6.000.

Son ejemplos de cálculo, no montos mínimos de compra. Al tratarse de una promoción sin tope de reintegro, no corresponde confundirla con otros beneficios de la billetera que sí establecen un máximo semanal.

Qué revisar antes de pagar

La condición central es que la farmacia o perfumería esté adherida al beneficio. Antes de comprar, conviene consultar la modalidad de pago habilitada y las condiciones aplicables en el local: que un comercio acepte la aplicación no implica, por sí solo, que participe de esta promoción.

El detalle puede consultarse en la grilla oficial de beneficios de octubre de Banco Provincia. Para organizar el resto de las compras, también está disponible la guía de INFOZONA con los descuentos y topes de Cuenta DNI durante el mes.