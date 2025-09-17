Cuenta DNI: Este fin de semana vuelve el descuento más esperado

Los beneficios de la billetera digital del Banco Provincia se mantienen como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para hacer rendir mejor su dinero. Durante septiembre, los usuarios tienen distintas oportunidades de ahorro en compras cotidianas en carnicerías, comercios de cercanía, universidades, ferias, pescaderías y más.

Descuento del 35% en carnes, pollos y pescados

Este sábado 20 de septiembre, los usuarios de Cuenta DNI acceden a un 35% de reintegro en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de $6.000 por persona y por jornada, alcanzable con compras de hasta $17.000.

El reintegro se acredita de manera automática en la cuenta vinculada a la aplicación una vez realizada la compra con:

Pago con dinero en la app.

Escaneo de código QR.

Uso de Clave DNI.

No aplica en operaciones hechas mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Además, no podrán acceder quienes tengan deudas con el Banco Provincia.

Otros descuentos de Cuenta DNI en septiembre

Durante todo el mes, se suman otros beneficios que pueden aprovechar los usuarios de la app:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por persona (equivalente a $20.000 en compras).

: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por persona (equivalente a $20.000 en compras). Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas : 40% de descuento en compra y recarga, todos los días, con un tope mensual de $12.000 (equivalente a $30.000 en consumos).

: 40% de descuento en compra y recarga, todos los días, con un tope mensual de $12.000 (equivalente a $30.000 en consumos). Comercios de cercanía no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app, en locales adheridos.

Cómo aprovechar al máximo los beneficios

Para poder acceder a estos descuentos es necesario tener la app de Cuenta DNI instalada y activa, con saldo disponible en la billetera digital. También es importante identificar los comercios adheridos, ya que solo en ellos se aplican los reintegros.

De esta manera, los usuarios pueden planificar sus compras durante el mes para maximizar el ahorro y aprovechar los topes disponibles en cada categoría.