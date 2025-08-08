Cuenta DNI del Banco Provincia lanza plazos fijos y aumenta la tasa al 39% anual

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia continúa expandiendo su oferta de servicios, facilitando el acceso al mundo financiero para todos. En cuestión de días, tras el lanzamiento de la opción de invertir en plazos fijos a través de su aplicación, la entidad bancaria ha reportado una respuesta notable: más de 15 mil plazos fijos constituidos en solo tres días, acumulando un monto total de 17.800 millones de pesos.

¿Qué nuevas funciones se ofrecen a los usuarios?

La recientemente añadida funcionalidad de plazos fijos está disponible para todos los usuarios de la app, incluyendo a jóvenes desde 13 años. Esta opción permite realizar inversiones a 30, 60 y 90 días, ofreciendo una manera simple y segura de gestionar el ahorro sin requerir conocimientos técnicos previos.

Además, un aspecto diferencial es que los plazos fijos no tienen la opción de renovación automática, lo que proporciona mayor flexibilidad a los usuarios en sus decisiones financieras.

Declaraciones de las autoridades del banco

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, enfatizó la importancia de esta innovación: “Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos fomentando la inclusión financiera, acercando una opción de inversión simple y segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”.

Accesibilidad y mejora en la experiencia del usuario

La opción para constituir plazos fijos se encuentra estratégicamente posicionada en la pantalla principal de la app, en el mismo lugar donde estaba el botón de “Recargar transporte”, ahora adaptado e integrado con “Recargar celular”. Este diseño garantiza una experiencia de uso intuitiva y accesible para la comunidad.

Con esta nueva funcionalidad, Cuenta DNI refuerza su compromiso con la educación financiera y la democratización del acceso al ahorro y la inversión, posicionándose como una de las billeteras digitales más completas del país.