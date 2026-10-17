Cuenta DNI: Cómo sumar hasta $30.000 de reintegro este fin de semana

Por Denisse Helman
Cuenta dni: cómo sumar hasta $30. 000 de reintegro este fin de semana

Si estás planificando las compras de la semana o buscando aliviar el presupuesto del hogar, la billetera digital del Banco Provincia renueva sus beneficios para este sábado 17 y domingo 18 de octubre.

A través de Cuenta DNI, acumulando las promociones vigentes en gastronomía, pet shops, ferias y comercios adheridos, es posible alcanzar un ahorro total de hasta $30.000.

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Gastronomía, YPF Full y Pet Shops: los topes del fin de semana

Durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre se activan descuentos especiales en rubros clave de consumo y esparcimiento:

  • Gastronomía:25% de descuento el sábado y el domingo, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona (se alcanza gastando $32.000).
  • Pet shops:30% de descuento únicamente los sábados, con un tope de $8.000 por semana y por persona (para compras de unos $26.667).
  • YPF Full:25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona (monto máximo de consumo de $32.000).

Ferias, mercados y marcas destacadas: 40% y 30% de reintegro

Quienes realicen compras en puestos locales o locales de marcas seleccionadas disponen de devoluciones acumulables:

  • Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días en puestos adheridos, con un tope de $6.000 por semana y por persona (se alcanza con $15.000 de compra).
  • Marcas destacadas:30% de ahorro todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona (para consumos de hasta $50.000).

Universidades, eventos y clubes: beneficios semanales

Para las compras realizadas en establecimientos educativos, deportivas o culturales adheridas:

  • Universidades, eventos y clubes:40% de descuento en comercios adheridos todos los días, con un tope de $6.000 por semana (se llega al máximo con $15.000 de gasto).

Beneficios adicionales vigentes en octubre y compras en supermercados

Más allá del fin de semana, la billetera digital mantiene promociones activas durante el resto de la semana:

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  • Comercios de cercanía:20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona.
  • Supermercados (Chango Más y Día):20% de descuento sin tope de reintegro en octubre para pagos con tarjeta de crédito de Banco Provincia mediante tecnología NFC.
  • Rubros por día: librerías los lunes y martes, farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, y promociones en la cadena Mostaza los jueves y viernes.
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