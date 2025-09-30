Cuenta DNI anunció descuentos en octubre para gastronomía, carnicerías y comercios de cercanía

Octubre llega con nuevas propuestas de ahorro que buscan acompañar el consumo de las familias bonaerenses. Con el impulso de Banco Provincia, la billetera digital Cuenta DNI continúa consolidándose como una de las herramientas más utilizadas para realizar compras cotidianas con beneficios en rubros esenciales y promociones especiales por fechas destacadas.

Descuentos especiales por el Día de la Madre

Durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los comercios del rubro gastronomía ofrecerán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, alcanzable con consumos de hasta $26.700.

A este beneficio se suma una promoción anticipada: el sábado 11 de octubre, las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas tendrán un 35% de descuento, con un tope de $6.000 por persona, equivalente a compras de $17.000.

Beneficios en consumo cotidiano

Más allá de las fechas puntuales, la aplicación mantiene un esquema de reintegros que alivia el bolsillo en las compras de todos los días. Entre los más relevantes se encuentran:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por persona y por jornada (alcanzable con consumos de hasta $20.000).

20% de descuento todos los viernes, con tope de $4.000 por persona y por jornada (alcanzable con consumos de hasta $20.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a tickets de $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a tickets de $15.000. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos de universidades de la provincia, también con tope de $6.000 por semana.

Promociones en librerías y farmacias

El esquema de octubre contempla además beneficios en rubros vinculados a la educación, la salud y el bienestar:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de devolución.

Estas propuestas apuntan a facilitar el acceso a materiales escolares, de lectura y productos de primera necesidad en toda la provincia.

Cuotas sin interés en comercios no alimenticios

Los comercios de cercanía que no corresponden al rubro alimentos contarán con una promoción de 3 cuotas sin interés todos los días, a través de las tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la aplicación. Esta medida amplía el alcance de Cuenta DNI hacia rubros que forman parte de los gastos habituales de millones de bonaerenses.