Cuánto es la Multa por no votar en Argentina: Valor actualizado 2023

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Sin embargo, algunas personas pueden preguntarse qué sucede si no ejercen su derecho al voto y cuáles son las consecuencias legales de no votar. En este artículo, te brindaremos información actualizada sobre la multa por no votar en las Elecciones 2023, las sanciones correspondientes y los aspectos legales relacionados.

Obligación de votar en Argentina

El voto en Argentina es considerado una obligación cívica y se encuentra respaldado por la Ley Nacional Electoral N°19.945. Esta ley establece que todos los ciudadanos argentinos mayores de 18 años deben participar en las elecciones nacionales y provinciales. Sin embargo, existen algunas excepciones que veremos a continuación.

Consecuencias de no votar

Si un ciudadano argentino no vota sin una razón válida, puede enfrentar sanciones y el pago de una multa establecida por la legislación electoral.

La Ley señala que "Omitir el registro de la no emisión del voto tendrá como penalidad la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a menos que se abone una multa monetaria".

Multa por no votar en elecciones nacionales

El artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación.

En el caso de las elecciones nacionales, la multa por no votar se establece en función de una escala que varía según la jurisdicción y la cantidad de veces que el ciudadano haya incumplido con su deber de votar en elecciones anteriores. A continuación, presentamos una tabla que resume las multas aplicables:

Cantidad de veces sin votar Multa Primera vez $50 Segunda vez $100 Tercera vez $150 Cuarta vez o más $300

Es importante tener en cuenta que estas multas están sujetas a cambios y es necesario verificar la legislación electoral actualizada. Vale mencionar que estos montos están definidos en el Art. 125 del Código Electoral Nacional y no han sido actualizados desde el año 2013.

Multa por no votar en elecciones provinciales

En el caso de las elecciones provinciales, las multas por no votar varían según cada provincia. Algunas provincias imponen multas similares a las establecidas para las elecciones nacionales, mientras que otras tienen sus propias regulaciones y montos de multas específicos. Es fundamental consultar la legislación electoral de cada provincia para conocer los detalles precisos.

Por ejemplo, en la Provincia de San Juan, la ley establece una multa de diez a veinte módulos electorales. El valor actual de la multa es de 2820 pesos, según informó la justicia electoral.

Nota relacionada : ¿Hasta cuándo tienen tiempo los partidos para definir a sus candidatos?

¿Qué debo hacer si no acudo a votar?

Los ciudadanos que no participen de las Elecciones 2023, deberán justificar su abstención con la documentación que acredite el motivo de la falta, a tal fin deberán hacerlo ante la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito o a la Cámara Nacional Electoral, o ingresar a https://infractores.padron.gov.ar/.

¿Cómo pagar la multa por no votar?

Si un ciudadano recibe una multa por no votar, es importante cumplir con el pago correspondiente. El proceso y los plazos para el pago pueden variar según la jurisdicción. En general, se suele habilitar un plazo de 60 días para abonar la multa. Los métodos de pago aceptados pueden incluir transferencia bancaria, pagos en efectivo en entidades autorizadas, o incluso pagos en línea a través de plataformas electrónicas específicas. Se recomienda verificar las opciones en la página oficial del Registro de Infractores.

Excepciones y justificaciones válidas

Existen algunas excepciones y justificaciones válidas que permiten a los ciudadanos argentinos no votar sin enfrentar sanciones. Algunos de los motivos aceptados son:

Mayores de 70 años: Las personas que superen los setenta años de edad no están obligadas a votar. Enfermedad o imposibilidad física: Si una persona se encuentra enferma o físicamente incapacitada el día de las elecciones, puede presentar un certificado médico que justifique su ausencia. Domicilio electoral lejano: Si una persona reside a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, puede solicitar una justificación ante la autoridad electoral correspondiente. Fuerza mayor: Situaciones de emergencia, desastres naturales u otros eventos imprevistos que impidan el ejercicio del voto. Servicios públicos: Si sos parte de un organismo o empresa que brinda un servicio esencial y por razones relacionadas con el cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar.

Es importante tener en cuenta que estas excepciones deben ser debidamente fundamentadas y demostrables.