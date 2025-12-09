Cuánto cobra una familia con dos hijos por AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El cierre del año siempre representa un momento clave para los hogares que dependen de prestaciones sociales, especialmente cuando coinciden actualizaciones de montos y mayores gastos por las Fiestas. En este contexto, las familias que cobran AUH y Tarjeta Alimentar reciben ingresos fundamentales que ayudan a sostener el consumo en diciembre.
AUH en diciembre 2025: nuevo aumento y montos actualizados
ANSES confirmó que en diciembre entra en vigencia un incremento de 2,3% para la Asignación Universal por Hijo, actualización vinculada a la inflación mensual. Con este ajuste, los valores quedan así:
- Monto total por hijo: $122.467
- Pago mensual (80%): $97.973,60
- Retención mensual (20%): $24.493,40
Ese 20% retenido se acumula durante todo el año y se devuelve cuando el titular presenta la Libreta AUH, un requisito obligatorio que certifica escolaridad, controles médicos y esquema de vacunación.
Cuánto cobra en diciembre una familia tipo con dos hijos por AUH
Para un hogar compuesto por dos hijos que perciben AUH, el ingreso mensual efectivo es:
- $97.973,60 por hijo
- Total mensual de AUH: $195.947,20
En paralelo, la retención queda así:
- $24.493,40 por hijo
- Retención total: $48.986,80
El monto que realmente llega al bolsillo en diciembre para una familia con dos chicos es $195.947,20, mientras que el resto queda pendiente hasta la presentación de la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: montos confirmados
La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la AUH y está destinada exclusivamente a alimentos. Los montos de diciembre son los siguientes:
- 1 hijo: $52.250
- 2 hijos: $81.936
- 3 o más hijos: $108.062
Para una familia con dos hijos, el monto mensual de Tarjeta Alimentar es de $81.936.
Cuánto recibe una familia con dos hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar
Sumando ambos beneficios, los ingresos de diciembre quedan de esta manera:
- AUH (2 hijos): $195.947,20
- Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936
- Ingreso total: $277.883,20
Este monto se vuelve especialmente relevante en un mes donde aumentan los gastos familiares, el consumo estacional y las compras de fin de año.
Por qué diciembre es un mes clave para los beneficiarios de AUH
Durante diciembre suelen incrementarse:
- Gastos en alimentos y productos esenciales
- Compras relacionadas con las Fiestas
- Traslados y actividades vinculadas a vacaciones
- Cambios de rutina familiar
- Necesidad de coordinación con calendarios especiales de pago
Por eso, contar con montos actualizados facilita la planificación del cierre del año.
Cómo se compone el pago mensual de AUH
La estructura del beneficio incluye:
- Monto bruto: $122.467 por hijo
- Pago del 80%: $97.973,60 ingresan todos los meses
- Retención del 20%: $24.493,40 quedan acumulados hasta la presentación de la Libreta AUH
Este esquema busca asegurar que se cumplan los controles de salud, la escolaridad y el calendario de vacunación obligatoria.
Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025
Pueden acceder a la AUH quienes cumplan con los requisitos de ANSES:
- Personas desocupadas
- Trabajadores informales
- Empleadas de casas particulares registradas
- Monotributistas sociales
- Familias con hijos menores de 18 años
- Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
- Residentes en Argentina con DNI vigente
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en diciembre
La Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente a:
- Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
- Familias con hijos con discapacidad
- Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes
No es necesario realizar inscripción, sacar turno ni iniciar trámite: ANSES y el Ministerio de Capital Humano realizan el cruce de datos y acreditan el pago en la misma cuenta donde se deposita la AUH.