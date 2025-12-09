Cuánto cobra una familia con dos hijos por AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El cierre del año siempre representa un momento clave para los hogares que dependen de prestaciones sociales, especialmente cuando coinciden actualizaciones de montos y mayores gastos por las Fiestas. En este contexto, las familias que cobran AUH y Tarjeta Alimentar reciben ingresos fundamentales que ayudan a sostener el consumo en diciembre.

AUH en diciembre 2025: nuevo aumento y montos actualizados

ANSES confirmó que en diciembre entra en vigencia un incremento de 2,3% para la Asignación Universal por Hijo, actualización vinculada a la inflación mensual. Con este ajuste, los valores quedan así:

Monto total por hijo: $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% retenido se acumula durante todo el año y se devuelve cuando el titular presenta la Libreta AUH, un requisito obligatorio que certifica escolaridad, controles médicos y esquema de vacunación.

Cuánto cobra en diciembre una familia tipo con dos hijos por AUH

Para un hogar compuesto por dos hijos que perciben AUH, el ingreso mensual efectivo es:

$97.973,60 por hijo

Total mensual de AUH: $195.947,20

En paralelo, la retención queda así:

$24.493,40 por hijo

Retención total: $48.986,80

El monto que realmente llega al bolsillo en diciembre para una familia con dos chicos es $195.947,20, mientras que el resto queda pendiente hasta la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: montos confirmados

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la AUH y está destinada exclusivamente a alimentos. Los montos de diciembre son los siguientes:

1 hijo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Para una familia con dos hijos, el monto mensual de Tarjeta Alimentar es de $81.936.

Cuánto recibe una familia con dos hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Sumando ambos beneficios, los ingresos de diciembre quedan de esta manera:

AUH (2 hijos): $195.947,20

$195.947,20 Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

$81.936 Ingreso total: $277.883,20

Este monto se vuelve especialmente relevante en un mes donde aumentan los gastos familiares, el consumo estacional y las compras de fin de año.

Por qué diciembre es un mes clave para los beneficiarios de AUH

Durante diciembre suelen incrementarse:

Gastos en alimentos y productos esenciales

Compras relacionadas con las Fiestas

Traslados y actividades vinculadas a vacaciones

Cambios de rutina familiar

Necesidad de coordinación con calendarios especiales de pago

Por eso, contar con montos actualizados facilita la planificación del cierre del año.

Cómo se compone el pago mensual de AUH

La estructura del beneficio incluye:

Monto bruto: $122.467 por hijo

$122.467 por hijo Pago del 80%: $97.973,60 ingresan todos los meses

ingresan todos los meses Retención del 20%: $24.493,40 quedan acumulados hasta la presentación de la Libreta AUH

Este esquema busca asegurar que se cumplan los controles de salud, la escolaridad y el calendario de vacunación obligatoria.

Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025

Pueden acceder a la AUH quienes cumplan con los requisitos de ANSES:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleadas de casas particulares registradas

Monotributistas sociales

Familias con hijos menores de 18 años

Hogares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Residentes en Argentina con DNI vigente

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Familias con hijos con discapacidad

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes

No es necesario realizar inscripción, sacar turno ni iniciar trámite: ANSES y el Ministerio de Capital Humano realizan el cruce de datos y acreditan el pago en la misma cuenta donde se deposita la AUH.