Cuándo son los feriados en agosto 2025 en Argentina

Si estás planeando tus vacaciones o simplemente querés saber qué días podés descansar en agosto de 2025, este mes trae algunas fechas clave. Agosto siempre es un momento ideal para un finde largo, y en 2025 no es la excepción. Acá te detallamos los feriados nacionales, basados en el calendario oficial del Gobierno argentino, para que organices tu agenda con tiempo.

Los feriados nacionales en agosto 2025

Según el Ministerio del Interior, los feriados de agosto 2025 son los siguientes:

Viernes 15 de agosto : Día no laborable con fines turísticos. Este es un feriado puente decretado por el Gobierno para promover el turismo interno. No es un feriado inamovible, sino uno adicional que permite extender el fin de semana.

: Día no laborable con fines turísticos. Este es un feriado puente decretado por el Gobierno para promover el turismo interno. No es un feriado inamovible, sino uno adicional que permite extender el fin de semana. Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Este es un feriado trasladable, pero en 2025 cae domingo y no se traslada a otro día, según la ley 27.399. Se conmemora el fallecimiento del Libertador, una fecha patria importante para todos los argentinos.

Estos dos días generan un fin de semana largo del viernes 15 al domingo 17, ideal para un viaje corto o para descansar en casa. Si trabajás en el sector público o privado, recordá que el viernes 15 es no laborable, lo que significa que tu empleador puede decidir si se trabaja o no, pero si lo hacés, no se paga doble como en un feriado tradicional.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Para que quede claro, no es lo mismo un feriado que un día no laborable:

En un feriado como el 17 de agosto, no se trabaja y, si lo hacés, tenés derecho a cobrar el doble. Afecta a comercios, bancos y servicios públicos, que suelen cerrar o tener horarios reducidos.

En un día no laborable como el 15 de agosto, depende de tu empleador: podés trabajar normalmente sin pago extra, o te pueden dar el día libre. Es común en sectores como el turismo o la educación, pero los bancos y oficinas públicas suelen funcionar con normalidad.

Si sos autónomo o freelance, estos días no te afectan directamente, pero podés aprovecharlos para desconectar.

¿Hay más días libres en agosto?

Agosto 2025 no tiene otros feriados nacionales, pero siempre podés chequear si en tu provincia hay algún asueto local. Por ejemplo, algunas ciudades celebran fiestas patronales que podrían sumar días no laborables. Además, si el 17 cayera en otro día de la semana, se podría trasladar, pero este año se mantiene en domingo.

Para visualizar mejor, acá va un calendario simplificado de agosto 2025 con los feriados marcados:

Día Fecha Evento Viernes 15 de agosto Día no laborable turístico Sábado 16 de agosto Día hábil normal Domingo 17 de agosto Feriado por San Martín

Este finde largo es perfecto para escapadas a destinos como las sierras de Córdoba, la Patagonia o incluso un viaje a Buenos Aires si vivís en el interior.

Cómo aprovechar los feriados de agosto

Si querés planificar, considerá que el viernes 15 puede ser un buen día para empezar un viaje. Muchos argentinos optan por destinos cercanos para evitar el tráfico. Recordá reservar con anticipación, ya que estos fines de semana largos suelen llenar hoteles y transportes.

En cuanto a servicios, durante el domingo 17, los bancos cierran, pero el transporte público opera con horarios de feriado. Si tenés dudas sobre tu trabajo, consultá con tu empleador o el convenio colectivo correspondiente.