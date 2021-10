¿Cuándo se toma la pastilla del día después y cada cuánto?

Cuando se mantienen relaciones sexuales haciendo uso de métodos anticonceptivos, existe el riesgo de que alguno de ellos falle, como que el preservativo esté roto, que olvides tomar a tiempo las pastillas anticonceptivas o por expulsión del DIU. Pesto no debe preocuparte en su totalidad, ya que existe una opción casi efectiva que actúa para prevenir un embarazo si aún no te consideras lista para ello. Este puede usarse hasta tres días después de mantener relaciones sexuales sin protección y recibe el nombre de pastilla del día después.

Cuándo se toma la pastilla del día después

La pastilla del día después es un método anticonceptivo de emergencia,que ayuda a reducir el riesgo de un embarazo cuándo por diferentes circunstancias los métodos anticonceptivos fallan o cuándo mantienes relaciones sexuales sin uso de protección.

Estas pastillas son anticonceptivos de respaldo, es decir, solo deben usarse bajo situaciones que realmente lo requieran, ya que un uso prolongado puede reducir su efectividad. Pero entonces surge la duda ¿Cuándo y cada cuánto se puede tomar la pastilla del día después? En esta guía encontrarás toda la información.

¿Cómo funciona la pastilla del día después?

Es bien sabido que las pastillas del día después no pueden terminar con un embarazo una vez que ocurre la fecundación, pero sí funcionan retardando o impidiendo la ovulación.

Recuerda que pueden pasar seis días entre la relación sexual y la fecundación, por lo que se recomienda tomar la pastilla lo antes posible luego tener relaciones sexuales sin protección. Cuánto más aplaces su uso, aumenta considerablemente el riesgo de embarazo ya que va perdiendo su eficacia, con el tiempo puedes comenzar a ovular y por tanto quedar embarazada.

Una vez hagas uso del anticonceptivo de emergencia, es de suma importancia la utilización de métodos anticonceptivos, como el preservativo, hasta tu siguiente menstruación. En caso de usar pastillas anticonceptivas como método, puedes seguir tomándolas sin problemas.

¿Cuándo tomar la pastilla del día después?

Existen diferentes situaciones que requieren usar la pastilla del día después, mientras exista la posibilidad de un embarazo no deseado. Ten en cuenta que el anticonceptivo de emergencia no puede reemplazar los métodos anticonceptivos tradicionales. Puedes emplearla si te encuentras en una de las siguientes situaciones:

El preservativo se rompió durante las relaciones sexuales. Olvidaste tomar las pastillas anticonceptivas, especialmente si en un mismo mes ocurrió varias veces. No se utilizó ningún método anticonceptivo tradicional para protegerse. El diafragma se desplazó o se extrajo antes de tiempo. Expulsión del DIU. Ocurrió violencia o abuso sexual.

¿Qué tan efectiva es la pastilla del día después?

El método anticonceptivo de emergencia es efectivo casi en su totalidad. Si es tomada hasta cinco días posterior a las relaciones sexuales, existe un 85% de probabilidad de no quedar embarazada. No obstante, mientras más rápido se emplee será más efectiva.

Ahora bien, sabrás que la pastilla funcionó si tu periodo llega en la fecha habitual o si aparece con retraso de no más de una semana. Si en este lapso de tiempo no hay sangrado, se recomienda realizar una prueba de embarazo.

¿Cada cuánto se puede tomar la pastilla del día después?

Al ser una medida únicamente de emergencia que no funciona como los métodos anticonceptivos tradicionales, se recomienda tomarla una vez al año, con un máximo de tres veces al año a fin de conservar su eficacia. De igual manera, no es recomendable usarla más de una vez en un mismo ciclo menstrual.

Cada cuánto se puede tomar la pastilla del día después

Con respecto a cada cuánto se puede tomar, como mínimo se debe dejar pasar cuatro semanas entre cada pastilla, es decir, debes esperar tu siguiente ciclo menstrual para volver a tomarla. En caso de ingerir más de una al mes, puede causar irregularidades en el ciclo menstrual debido a que contiene una dosis hormonal muy elevada.

¿Cuáles son las desventajas de tomar la pastilla de emergencia?

Existen diversas desventajas a tener en consideración cuando se toma la pastilla del día después, los cuales te enumeramos a continuación:

Tiene un alto costo: aunque sus precios puedan variar dependiendo de cada país, se estima que tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia cada mes puede ser considerablemente más costoso que adquirir cualquiera de los otros métodos anticonceptivos tradicionales, como los preservativos, las pastillas anticonceptivas e incluso la colocación del DIU.

Mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS): la manera más segura de mantener relaciones sexuales y evitar al mismo tiempo una ITS, es con el uso de preservativos de forma correcta mientras exista penetración. Por lo tanto, usar la pastilla anticonceptiva de emergencia luego de tener relaciones sin protección no puede protegerte contra una infección de transmisión sexual.

Tomar la pastilla de emergencia no evita con certeza un embarazo: este anticonceptivo de emergencia no es un abortivo, por tanto ya no podrá impedirse el embarazo una vez hayas ovulado y ese óvulo sea fecundado.

¿Existen efectos secundarios al tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia?

Los efectos negativos de la pastilla del día después en tu organismo son los siguientes: