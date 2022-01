Stranger Things 4: ¿Cuándo se estrena la cuarta temporada?

La cuarta temporada de la exitosa serie Stranger Things cada vez está más cerca y Netflix ya prepara un calendario para su estreno. Seguí leyendo esta nota y conocé todos los detalles al respecto.

Cuarta temporada de Stranger Things

Stranger Things, se ha convertido en una de las series con mayor éxito de la plataforma de streaming Netflix; y la cual tendrá el estreno de la temporada 4 en los próximos meses.

Los misterios de Hawkins aún no han culminado y luego de un abrupto final en su temporada 3, hay millones de fans a la espera de la próxima entrega de la serie.

De momento, lo que se conoce sobre la cuarta temporada de Stranger Things son dos teaser trailers que se han publicado; con los cuales se ha podido saber que esta nueva entrega de la serie se ambientará en las vacaciones y el reencuentro de los protagonistas luego de que Will y Eleven dejaran la ciudad y se separaran de Dustin, Mike, Max y Lucas.

Asimismo, se espera que en la cuarta temporada se conozca más sobre el pasado de Eleven; quien en la anterior edición conoció a sus “hermanos” que también poseen poderes.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 4 de Stranger Things?

En lo que respecta a la cantidad de capítulos de esta nueva temporada, serán 9: The Hellfire Club, Vecna’s Curse, The Monster and the Superhero; Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab; Papa y The Piggyback.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 4?

En relación a la fecha de estreno, lo único que se sabe hasta ahora es que el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things será a mediados de este año 2022.

Los fanáticos ya se están preparando para la fecha de estreno de Stranger Things 4, y en algunos foros, filtraron que el día que podría estrenarse en Netflix es el 6 de julio de 2022. Por el momento, es la fecha que corre con más fuerza.

¿Qué sucedió con Jim Hopper?

En el final de la tercera temporada , se pensaba que Jim Hopper murió. Sin embargo, en la escena post créditos se habla de que un estadounidense que capturaron en Rusia. Además, en los tráilers de la cuarta temporada de Stranger Things se vio un primer vistazo de lo que sería su regreso.