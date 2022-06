Los Minions regresarán a las pantallas de cine este mes de junio 2022 con su esperada secuela: “Minions: The Rise of Gru” (Nace un villano).

En esta ocasión, los personajes protagonizarán una nueva y divertida aventura con el nacimiento de un villano; entrega que llegará a la gran pantalla a fines de este mes.

“The Rise of Gru” o Los Minions: Nace un Villano, está dirigida por Kyle Balda, quien también dirigió Despicable Me 3 y Minions. Además, la película tuvo a Brad Ableson y Jonathan del Val como co-directores.

Cuándo se estrena Los Minions 2022

Los Minions llegarán a los cines de todo el país el próximo jueves 30 de junio 2022, con más aventuras de los queridos personajes de este filme.

Bajo este contexto, Mi Villano Favorito (Despicable Me), ya tiene 5 películas derivadas; mientras que Los Minions, estrenarán su segunda película este mes de junio con el título “Nace un Villano”.

Trama de Los Minions: Nace un Villano

La segunda película de Los Minions es una precuela que se desarrolla a inicios de la década de 1970. En dicha película, podremos disfrutar de Gru a sus 12 años, como fan de The Vicious 6, un poderoso grupo de supervillanos populares a nivel mundial.

La trama, nos hará ver al joven Gru decidir con la ayuda de los Minions el diseño de un plan para volverse en un villano reconocido; lo que le lleva a robar una piedra preciosa de la pandilla.

Sin embargo, Gru no logra celebrar por mucho tiempo su triunfo, ya que se da cuenta de que Otto, el nuevo integrante de los Minions, perdió el botín; por lo que deberá luchar para tenerlo de nuevo y recuperar su imagen de villano.

Trailer oficial de Los Minions 2022

Finalmente, la película Los Minions: Nace un Villano, llegará a los cines nacionales este 30 de junio 2022. Mientras tanto ya podés ver el tráiler oficial a continuación.