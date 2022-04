¿Cuándo es el próximo feriado?

Se avecina semana santa y con ella uno de los primeros fines de semana largos ideales para planear escapadas o descansar. ¿Cuándo cae el próximo feriado?

El jueves santo no es feriado, sino día no laborable.

El próximo fin de semana largo comienza el 15 de abril, ya que es Viernes Santo. El Jueves Santo no es feriado, sino día no laborable. La diferencia entre este y un feriado es que en el caso del día no laborable es facultad del empleador trabajarlos o no.

En general, los días no laborables se identifican con conmemoraciones religiosas como días para los trabajadores o empleadores que profesan la religión judía o musulmana.

¿Cuáles son los feriados 2022?