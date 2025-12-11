Confirmado: Cuándo cobro el Progresar en diciembre 2025 y qué pasa con el monto

La espera terminó para miles de estudiantes en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto a la Secretaría de Educación, oficializó el calendario de pagos para la última acreditación del año de las Becas Progresar.

Si sos beneficiario de alguna de las líneas (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), prepará tu tarjeta porque los depósitos comienzan a mediados de mes. A continuación, te detallamos las fechas exactas, cuánto vas a ver reflejado en tu cuenta y qué tenés que saber sobre los extras y requisitos de fin de año.

📅 Calendario de pagos Progresar: Diciembre 2025

El cronograma de este mes se organiza, como es habitual, según la terminación de tu DNI. A diferencia de otros meses donde los pagos se extienden más, en diciembre ANSES concentra los depósitos en una semana para cerrar el ejercicio fiscal antes de las fiestas.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 15 de diciembre 2 y 3 Martes 16 de diciembre 4 y 5 Miércoles 17 de diciembre 6 y 7 Jueves 18 de diciembre 8 y 9 Viernes 19 de diciembre

Dato clave: Si para la fecha indicada no tenés el dinero acreditado, podés consultar el estado de tu liquidación ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros.

💰 ¿Cuánto cobro en mano este mes?

Es fundamental aclarar los montos para evitar confusiones, especialmente con los rumores sobre bonos de fin de año.

Monto bruto: La beca general se mantiene en $35.000 .

La beca general se mantiene en . Retención: ANSES retiene el 20% mensual (unos $7.000) a quienes cobran Progresar Obligatorio.

ANSES retiene el mensual (unos $7.000) a quienes cobran Progresar Obligatorio. Monto neto (en mano): Vas a recibir $28.000 en tu caja de ahorro.

¿Hay aguinaldo para el Progresar?

No. A diferencia de las jubilaciones y pensiones, las becas educativas no perciben Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Sin embargo, si cumpliste con los requisitos de excelencia académica o los cursos de formación, podés llegar a ver reflejadas las “cuotas estímulo” si tu institución ya validó los datos, aunque esto suele impactar al cierre del ciclo.

⚠️ Requisito urgente: Curso de Orientación Vocacional

Si tenés entre 16 y 18 años y cobrás el Progresar Obligatorio, recordá que es obligatorio haber completado el Curso de Orientación Vocacional y Laboral.

Si no lo hiciste, ANSES puede suspender tu pago o retenerte el total de la beca hasta que regularices la situación.

El curso es virtual, autoasistido y se hace desde la plataforma oficial.

Cómo verificar si seguís activo

Antes de ir al cajero, te conviene chequear que tu Certificación Negativa esté en orden y que la beca no haya sido suspendida por falta de regularidad académica.

Ingresá a la web de ANSES. Buscá la opción de Certificación Negativa. Si figura “Becas Progresar” como ítem activo, tu cobro está garantizado.

También podés revisar la sección “Estado de mi solicitud” en la plataforma oficial de Becas Progresar.