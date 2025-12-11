Confirmado: Cuándo cobro el Progresar en diciembre 2025 y qué pasa con el monto

La espera terminó para miles de estudiantes en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto a la Secretaría de Educación, oficializó el calendario de pagos para la última acreditación del año de las Becas Progresar.
Si sos beneficiario de alguna de las líneas (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), prepará tu tarjeta porque los depósitos comienzan a mediados de mes. A continuación, te detallamos las fechas exactas, cuánto vas a ver reflejado en tu cuenta y qué tenés que saber sobre los extras y requisitos de fin de año.
📅 Calendario de pagos Progresar: Diciembre 2025
El cronograma de este mes se organiza, como es habitual, según la terminación de tu DNI. A diferencia de otros meses donde los pagos se extienden más, en diciembre ANSES concentra los depósitos en una semana para cerrar el ejercicio fiscal antes de las fiestas.
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Lunes 15 de diciembre
|2 y 3
|Martes 16 de diciembre
|4 y 5
|Miércoles 17 de diciembre
|6 y 7
|Jueves 18 de diciembre
|8 y 9
|Viernes 19 de diciembre
Dato clave: Si para la fecha indicada no tenés el dinero acreditado, podés consultar el estado de tu liquidación ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros.
💰 ¿Cuánto cobro en mano este mes?
Es fundamental aclarar los montos para evitar confusiones, especialmente con los rumores sobre bonos de fin de año.
- Monto bruto: La beca general se mantiene en $35.000.
- Retención: ANSES retiene el 20% mensual (unos $7.000) a quienes cobran Progresar Obligatorio.
- Monto neto (en mano): Vas a recibir $28.000 en tu caja de ahorro.
¿Hay aguinaldo para el Progresar?
No. A diferencia de las jubilaciones y pensiones, las becas educativas no perciben Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Sin embargo, si cumpliste con los requisitos de excelencia académica o los cursos de formación, podés llegar a ver reflejadas las “cuotas estímulo” si tu institución ya validó los datos, aunque esto suele impactar al cierre del ciclo.
⚠️ Requisito urgente: Curso de Orientación Vocacional
Si tenés entre 16 y 18 años y cobrás el Progresar Obligatorio, recordá que es obligatorio haber completado el Curso de Orientación Vocacional y Laboral.
- Si no lo hiciste, ANSES puede suspender tu pago o retenerte el total de la beca hasta que regularices la situación.
- El curso es virtual, autoasistido y se hace desde la plataforma oficial.
Cómo verificar si seguís activo
Antes de ir al cajero, te conviene chequear que tu Certificación Negativa esté en orden y que la beca no haya sido suspendida por falta de regularidad académica.
- Ingresá a la web de ANSES.
- Buscá la opción de Certificación Negativa.
- Si figura “Becas Progresar” como ítem activo, tu cobro está garantizado.
También podés revisar la sección “Estado de mi solicitud” en la plataforma oficial de Becas Progresar.