¿Cuáles son los límites de extracción en cajeros automáticos según cada banco en 2025?

Los cajeros automáticos siguen siendo un recurso esencial para quienes necesitan disponer de efectivo rápidamente, más allá de la creciente utilización de billeteras virtuales y pagos digitales. Funcionan las 24 horas del día, incluso en feriados nacionales, y permiten a los clientes evitar largas filas en las sucursales bancarias. Sin embargo, cada entidad financiera fija un límite máximo de extracción que no puede superarse en una misma jornada.

Cuánto dinero se puede retirar por día en los cajeros

Los topes varían de acuerdo al banco y al perfil del cliente. En algunos casos, las entidades permiten ampliarlos mediante homebanking o aplicaciones móviles.

Tabla de límites diarios de extracción en bancos de Argentina

Banco Tope de extracción diario Opción de ampliación Banco Nación $150.000 Hasta $500.000 con homebanking Banco Provincia $400.000 Puede ampliarse por la app Banco Ciudad $800.000 Hasta $1.200.000 con solicitud Banco Galicia $400.000 Hasta $2.400.000 en cajeros propios ICBC $550.000 No especifica ampliación Banco BBVA $2.100.000 Depende del perfil de cliente Banco Macro $400.000 Sin ampliación informada Banco Santander $1.000.000 Depende del perfil de cliente

Qué factores influyen en el límite de extracción

El monto máximo permitido no es igual para todos los usuarios, ya que se define en base a:

Perfil del cliente : quienes tienen cuentas sueldo o mayor nivel de ingresos suelen contar con topes más altos.

: quienes tienen cuentas sueldo o mayor nivel de ingresos suelen contar con topes más altos. Tipo de tarjeta de débito : algunas permiten un rango superior de extracciones.

: algunas permiten un rango superior de extracciones. Canal utilizado : en varios bancos, los límites se amplían si la operación se gestiona previamente desde la app o el homebanking.

: en varios bancos, los límites se amplían si la operación se gestiona previamente desde la app o el homebanking. Cajeros propios o de la red: extraer desde terminales de la misma entidad suele ofrecer topes más elevados.

Cómo ampliar el límite de extracción

En los bancos que lo permiten, podés gestionar un aumento del límite diario desde los canales digitales:

Ingresando al homebanking con usuario y clave.

Seleccionando la opción “Límites de extracción y transferencias” .

. Solicitando la ampliación, que se acredita de manera inmediata o en pocas horas.

En algunos casos, también se puede gestionar de manera presencial en una sucursal con DNI y tarjeta de débito.