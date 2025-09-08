banner ad

¿Cuáles son los límites de extracción en cajeros automáticos según cada banco en 2025?

Denisse Helman
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina

Los cajeros automáticos siguen siendo un recurso esencial para quienes necesitan disponer de efectivo rápidamente, más allá de la creciente utilización de billeteras virtuales y pagos digitales. Funcionan las 24 horas del día, incluso en feriados nacionales, y permiten a los clientes evitar largas filas en las sucursales bancarias. Sin embargo, cada entidad financiera fija un límite máximo de extracción que no puede superarse en una misma jornada.

Cuánto dinero se puede retirar por día en los cajeros

Los topes varían de acuerdo al banco y al perfil del cliente. En algunos casos, las entidades permiten ampliarlos mediante homebanking o aplicaciones móviles.

¿Cómo funciona el régimen de flotación cambiaria entre bandas y qué herramientas tiene el Gobierno para intervenir?
Mirá también:

¿Cómo funciona el régimen de flotación cambiaria entre bandas y qué herramientas tiene el Gobierno para intervenir?

Tabla de límites diarios de extracción en bancos de Argentina

BancoTope de extracción diarioOpción de ampliación
Banco Nación$150.000Hasta $500.000 con homebanking
Banco Provincia$400.000Puede ampliarse por la app
Banco Ciudad$800.000Hasta $1.200.000 con solicitud
Banco Galicia$400.000Hasta $2.400.000 en cajeros propios
ICBC$550.000No especifica ampliación
Banco BBVA$2.100.000Depende del perfil de cliente
Banco Macro$400.000Sin ampliación informada
Banco Santander$1.000.000Depende del perfil de cliente

Qué factores influyen en el límite de extracción

El monto máximo permitido no es igual para todos los usuarios, ya que se define en base a:

  • Perfil del cliente: quienes tienen cuentas sueldo o mayor nivel de ingresos suelen contar con topes más altos.
  • Tipo de tarjeta de débito: algunas permiten un rango superior de extracciones.
  • Canal utilizado: en varios bancos, los límites se amplían si la operación se gestiona previamente desde la app o el homebanking.
  • Cajeros propios o de la red: extraer desde terminales de la misma entidad suele ofrecer topes más elevados.

Cómo ampliar el límite de extracción

En los bancos que lo permiten, podés gestionar un aumento del límite diario desde los canales digitales:

  • Ingresando al homebanking con usuario y clave.
  • Seleccionando la opción “Límites de extracción y transferencias”.
  • Solicitando la ampliación, que se acredita de manera inmediata o en pocas horas.

En algunos casos, también se puede gestionar de manera presencial en una sucursal con DNI y tarjeta de débito.

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos durante septiembre con descuentos y tratamientos gratuitos
Mirá también:

PAMI mantiene la cobertura de medicamentos durante septiembre con descuentos y tratamientos gratuitos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
elecciones abstencion
El dato que sacude las Elecciones Bonaerenses 2025: la abstención superó a Kicillof y Milei
Provincia
pesos dolares
Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los $1.500
Nacionales Provincia
elecciones 2025 va
Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
kici massa
Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Provincia
El peronismo se juega su futuro en las elecciones legislativas de hoy en Buenos Aires
Primeros resultados de las Elecciones en Provincia: Triunfo contundente de Fuerza Patria
Provincia
La semana arranca con sol, cielo parcialmente nublado y primeras señales de primavera
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: así votó cada sección electoral
Provincia

Más leídas