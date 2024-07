¿Cuáles son las ciudades bonaerenses con más ganadores de la Quiniela?

De enero a junio de este año, más de 1.034 millones de pesos fueron repartidos entre 29 afortunados que jugaron a la Quiniela Plus, Chance Plus y Súper Plus en todo el territorio bonaerense.

Mar del Plata fue la ciudad con más ganadores, con tres pozos acumulados: dos en la modalidad tradicional, con premios superiores a los 30 millones, y uno de Chance Plus, con un premio mayor a los 10 millones.

En abril, un afortunado de Olavarría se llevó el premio más importante del primer semestre, con un pozo de más de 194 millones de pesos. Le siguió un ganador de Dolores, con un premio de 109 millones de pesos.

Otras ciudades con ganadores millonarios incluyeron General Belgrano, Tandil, Florencio Varela, San Isidro, San Fernando, Quilmes, Junín, Berazategui, Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Pilar, La Matanza, Baradero, Vicente López y General San Martín.

La Quiniela Plus es el juego poceado predilecto de Lotería de la Provincia, repartiendo millones y alegrías a los bonaerenses cada mes.

Con un costo de solo $200 pesos, los jugadores participan en tres chances con el mismo ticket: Plus, Super Plus y Chance Plus.

Los apostadores eligen ocho números del 00 al 99, y los sorteos se realizan de lunes a sábados a las 21 horas con la Quiniela nocturna.