Cronograma de pagos IPS para jubilados bonaerenses: fechas de febrero y beneficios de último momento

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha iniciado el operativo de pagos correspondiente a los haberes de febrero de 2026. En un mes marcado por el inicio del ciclo lectivo y la necesidad de previsibilidad financiera, el organismo previsional bonaerense confirmó que los depósitos se realizarán de forma concentrada durante las últimas jornadas hábiles del mes.

Los pagos de jubilaciones y pensiones del IPS para el mes de febrero se liquidarán los últimos días hábiles del mes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema busca agilizar el cobro y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias, especialmente en las sucursales del Banco Provincia.

Calendario detallado de cobro: febrero 2026

Para asegurar que todos los beneficiarios accedan a sus haberes a tiempo, el cronograma se divide en dos grandes grupos. Es importante recordar que el cobro por cajero automático está disponible desde el primer minuto del día asignado.

Jueves 26 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 . En esta misma jornada cobran todas las Pensiones Sociales No Contributivas , sin importar su número de documento.

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . En esta misma jornada cobran , sin importar su número de documento. Viernes 27 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS informó oficialmente que la fecha límite para retirar los haberes de febrero por ventanilla será el miércoles 25 de marzo de 2026. Pasado ese plazo, el dinero vuelve al organismo y el beneficiario deberá realizar un trámite de repago para recuperarlo.

Novedades en asignaciones y Ayuda Escolar 2026

De cara al comienzo de clases, el gobierno bonaerense ha dispuesto medidas de alivio para los jubilados que tienen cargas de familia a su cuidado. Se encuentra habilitado el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para el ciclo lectivo 2026, la cual se deposita de forma automática junto con los haberes de aquellos beneficiarios que presentaron los certificados de escolaridad en tiempo y forma.

Además, existe una noticia de servicio fundamental: el IPS anunció una prórroga administrativa para evitar la baja de beneficios. Los jubilados y pensionados que deban renovar documentación por asignaciones familiares o beneficios pensionarios (como certificados de alumno regular para hijos de entre 18 y 21 años) tienen tiempo hasta el 31 de mayo de 2026 para regularizar su situación de forma online a través de la plataforma institucional.

DNI terminado en… Tipo de prestación Fecha de cobro 0, 1, 2 y 3 Jubilaciones y pensiones contributivas 26 de febrero Todos (0 al 9) Pensiones Sociales No Contributivas 26 de febrero 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Jubilaciones y pensiones contributivas 27 de febrero

Estrategias para maximizar el haber con Cuenta DNI

Dado que la mayoría de los jubilados del IPS perciben sus fondos a través del Banco Provincia, la utilización de la billetera virtual Cuenta DNI se ha vuelto una herramienta indispensable para llegar a fin de mes. Durante febrero, los adultos mayores cuentan con beneficios específicos que incluyen reintegros en carnicerías, granjas, pescaderías y ferias bonaerenses.

Algunos puntos clave para aprovechar en esta semana de cobro:

Comercios de barrio: Descuentos significativos los días de semana para compras con QR o clave DNI.

Descuentos significativos los días de semana para compras con QR o clave DNI. Supermercados: Jornadas especiales de ahorro en cadenas adheridas (consultar fechas vigentes en la app).

Jornadas especiales de ahorro en cadenas adheridas (consultar fechas vigentes en la app). Ferias y Mercados Bonaerenses: Reintegros de hasta el 40% comprando en puestos autorizados, una opción ideal para frutas, verduras y productos regionales.

Trámites digitales y recibo de haberes

Para evitar traslados innecesarios a los Centros de Atención Previsional (CAP), el organismo recuerda que la consulta de los recibos de haberes se realiza de manera 100% digital. A través del portal “Mi IPS”, los beneficiarios pueden descargar el recibo oficial, verificar los descuentos aplicados y comprobar si se ha liquidado correctamente el concepto de movilidad jubilatoria o bonos extraordinarios en caso de corresponder.

Finalmente, se recomienda a los jubilados que realicen sus extracciones en cajeros automáticos de la Red Link pertenecientes al Banco Provincia para evitar el cobro de comisiones por uso de redes ajenas. Ante cualquier duda o reclamo por falta de pago, los canales de atención remota del IPS permanecen operativos para brindar asistencia personalizada sin necesidad de turno previo presencial.