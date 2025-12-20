Cristina Kirchner fue internada por un fuerte dolor abdominal

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner debió ser internada este sábado por la tarde luego de sufrir un dolor abdominal, lo que motivó la intervención de un equipo médico.

Según se pudo conocer, la exmandataria se encontraba en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, cuando comenzó a manifestar la dolencia. Ante la situación, profesionales de la salud acudieron al lugar y, tras una primera evaluación, resolvieron que era necesario realizar estudios médicos más complejos.

Con la correspondiente autorización judicial, Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde permanece internada bajo observación mientras se le practican los controles correspondientes.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre el tiempo que permanecerá internada.

Noticia en desarrollo.