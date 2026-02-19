Cristina Kirchner celebra sus 73 años: la militancia se vuelca a las redes para saludarla

La expresidenta y actual figura central de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, celebra este 19 de febrero su cumpleaños número 73.

La jornada, que tradicionalmente moviliza a la militancia en redes sociales y puntos de encuentro, adquiere este año un matiz particular debido al contexto de reorganización que atraviesa el arco político argentino.

A diferencia de años anteriores, este aniversario encuentra a la exmandataria en un rol de observación estratégica y apariciones puntuales que logran marcar la agenda pública.

Desde las primeras horas del día, referentes de distintos sectores han expresado sus saludos, destacando su trayectoria como la primera mujer elegida y reelegida para la máxima magistratura del país.