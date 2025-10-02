Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado un nuevo ataque contra la administración de Javier Milei, cuestionando su política económica y anticipando una posible devaluación tras las elecciones del próximo 26 de octubre.

¿Qué dijo Cristina sobre la política económica actual?

En un mensaje publicado en sus redes sociales desde su hogar en Constitución, donde cumple arresto domiciliario, Fernández de Kirchner expresó: “¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”. La exmandataria destacó el impacto negativo en la economía, señalando que el contado con liquidación ha superado los $1500 y que el Riesgo País está por encima de 1200.

Además, criticó las medidas impuestas por el Banco Central sobre las billeteras virtuales y sugirió que las problemáticas de la economía tienen raíces más profundas. En un tono sarcástico, propuso una nueva sigla para La Libertad Avanza: NMAP, que significa “Nada Marcha de Acuerdo al Plan”. En su enumeración de problemas, agregó: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central, tu competencia de monedas fracasó, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores”.

Cristina sobre la experiencia de Milei y su equipo

Fernández de Kirchner también se refirió a la falta de experiencia de Milei en temas económicos, al señalar que “Milei no es un experto en crecimiento… menos sin dinero, y ni hablar sin dólares”. Este comentario se da en un contexto donde la economía nacional enfrenta grandes desafíos.

Por otra parte, Cristina dedicó parte de su mensaje a criticar a José Luis Espert, un diputado ligado a la coalición de Milei, quien ha estado en el centro de una controversia por supuestamente recibir fondos de un empresario vinculado al narcotráfico. “¿Y lo del ‘Profe’ Espert?… Ustedes son todos iguales”, remarcó, sugiriendo una falta de ética en el círculo íntimo de Milei.

No es la primera vez que la exvicepresidenta ha cuestionado la gestión del gobierno actual. Días atrás, realizó una fuerte advertencia sobre la situación financiera del país, sentenciando: “¡Qué olor a default!” y acusó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de favorecer el “carry trade” mediante la venta de reservas.

Cristina advirtió que la política económica del actual gobierno “se lleva puesto al país como en el macrismo” y teme que la situación se dirija hacia un nuevo colapso económico.