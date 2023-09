Habló Cristina Kirchner y apoyó a Massa por decir la verdad sobre las exigencias económicas del FMI

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, habló ayer en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y ratificó los dichos de Massa acerca de las exigencias económicas del FMI con el País. “Quiero reconocer algo muy importante al Ministro de Economía, que es decirle a la sociedad la verdad sobre el FMI, gran decisión”, señaló.

"En economía no se puede hacer ficción porque la realidad termina estallando. Cada argentino debe saber que los pecios aumentaron por la devaluación”, añadió Cristina después.

"El modelo neoliberal se cayó en Argentina una vez por hiperinflación y otra por deflación. El Gobierno del expresidente Mauricio Macri fue horrible para la gente. Existe una casta de economistas que tuvieron un rol fundamental para instrumentar el modelo neoliberal”, aseguró Cristina.

"En la estatización de la deuda privada en 1982, durante la última dictadura militar, estuvo Carlos Melconian, asesor económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich", agregó.

“Solo cuatro países son los que tienen superávit fiscal. El déficit fiscal no es la causa de la inflación en Argentina. Es imposible usar una motosierra si no dan los números. Si no discutimos entre nosotros las condiciones de la realidad nos las van a imponer desde afuera”, concluyó.