Criptomonedas ¿Qué son y cómo comprar?

Con los impedimentos del Gobierno Nacional para la compra de dólares a través del cepo cambiario que permite comprar 200 dólares por mes a algunas personas, muchos argentinos, optar por otras opciones de inversión o resguardo de valor.

Una de ellas, son las criptomonedas, las cuales se han popularizado en los últimos 2 años. En este artículo, te contaremos que son, los requisitos para comprar criptomonedas en Argentina y como introducirse en este mundo.

¿Qué son y para qué sirven las criptomonedas?

En el último tiempo, la frase de invertir en criptomonedas se ha popularizado demasiado en el mundo y, mucho más, en Argentina. El mundo blockchain es una de las formas de protegerse de la inflación del país e, incluso, generar rendimientos con la compra y venta de criptomonedas.

Las criptomonedas se han creado para que tus transacciones sean anónimas, económicas y estén fuera del sistema político o régimen tributario vía impuestos, por ende, ningún estado puede regularlas en profundidad. Este factor es uno de los más importantes y, gracias a ello, miles de personas están ingresando a este mundo.

Requisitos para comprar criptomonedas en Argentina

Si quieres incursionar en blockchain, debes saber los requisitos para compra criptomonedas en Argentina.

Tener cuenta bancaría para realizar transferencia.

Ser mayor de edad.

Conexión a internet.

¿Cómo comprar criptomonedas en Argentina? Guía Paso a Paso

Comprar criptomonedas en Argentina es un proceso muy simple y cualquier ciudadano puede hacerlo. Existen muchas plataformas que ofrecen este servicio, pero en este artículo, te mencionaremos dos de las más conocidas en el mundo criptográfico.

Binance

Binance es un exchanger internacional para la compra y venta de criptomonedas en tiempo real. Para realizar opciones en Binance, debes seguir estos pasos:

Registrarte en Binance vía Página web o Aplicación Móvil. Completa tus datos personales. Realiza la verificación humana haciéndote una selfie. Una vez hecho esto, debes esperar que Binance verifique que eres una personal real y puedas acceder a su plataforma. No suele superar las 24 horas. Dentro de Binance, ve hacia la sección “Comprar Cripto” > “Comercio P2P”. Selecciona un vendedor verificado (para evitar estafas). Deposita hacia el CBU del vendedor el monto que deseas invertir en criptomonedas. Una vez completada la operación, podrás comprar cualquier criptomoneda con USDT.

En caso de tener alguna duda o problemas con los pasos, te invitamos a ver el siguiente video.

BuenBit

Por otro lado, tenemos a BuenBit, plataforma de origen argentino que permite a los ciudadanos invertir en criptomonedas fácil y sencillo en cuestión de minutos.

Descarga BuenBit desde Google Play o Apple Store. Ingresa y presiona en “Registrarte” Completa el formulario con los datos solicitados. Envía tu solicitud. El proceso de verificación suele tardar entre 24 a 48 horas hábiles. Una vez aprobado, ingresa y presiona “Ingresar” > “Transferencia Bancaría”. Envía tus pesos al CBU otorgado por la Plataforma. Guarda unos minutos y listo. Estás listo para comprar criptomonedas con pesos argentinos.

¿Qué es y para qué sirve el DAI?

Seguramente, hayas escuchado sobre la criptomoneda $DAI. Si no lo has hecho, no te preocupes. Se trata de un token que cotiza 1 a 1 con el par USDT (dolar) y esta desarrollada por la empresa criptográfica MakerDao.

Comprar DAI en Argentina es lo mismo que comprar dólares físicos, ambos tienen el mismo valor y se comprar en relación al dólar blue. Si eres uno de las personas que no pueden acceder a comprar dólares en el banco por el cepo de 200 USD, $DAI es tu solución.

¿Cómo comprar DAI en Argentina hoy? Guía Paso a Paso

Como te comentamos, comprar DAI en Argentina hoy es la mejor forma rápida y sencilla para resguardar el valor de tus ahorros.

Si necesitas comprar DAI vía internet puedes hacerlo vía BuenBit siguiendo estos pasos:

Registrarte en BuenBit vía Página Web o Aplicación de celular. Completa tus datos personales. Haz la verificación humana. Una vez dentro de la plataforma, presiona “Ingresar” > Pesos. Envía tus pesos al CBU correspondiente. Guardar unos minutos y tu saldo estará cargado. Ve a la sección “Comprar” > “DAI” > Selecciona el monto a comprar > Continuar

¡Listo! Tus ahorros están resguardados en dólares digitales en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu hogar. ¿Genial no?

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de comprar criptos.

¿Es mejor invertir en criptomonedas que en dólares?

La pregunta de si es mejor invertir en criptomonedas que en dólares es depende la persona y sus riesgos. El mundo blockchain es muy volátil, por ende, puedes recibir grandes rendimientos en pocos meses y también, gigantes perdidos de tus ahorros.

Por ende, te recomendamos comprar stablescoin como $DAI o $USDT para resguardar tus ahorros en dólares antes de tener dólares físicos con la posibilidad de perderlos por la inseguridad que vive el país.

¿Se protege nuestros ahorros invirtiendo en criptos?

Nuestros ahorros están protegidos si están en criptos estables como $DAI o $USDT. Si compramos criptomonedas como $BTC, $ETH o $SOL podemos sufrir bajadas de precios hasta de un -50%.

Por ende, antes de invertir en ellas, es aconsejable estudiar y saber donde invertir un dinero que estemos dispuestos a perder.